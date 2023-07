La belleza del paso de los años en el lente de Suraima Vázquez Ruiz

MIAMI.- La actriz sueca Ingrid Bergman dijo una vez: “Envejecer es como escalar una montaña; te vas quedando sin aliento, pero la vista es muchísimo mejor”. Sin duda, una reflexión poderosa que nos demuestra, una vez más, que el paso de los años no ocurre en vano, ya que las lecciones aprendidas y la sabiduría acumulada permite vivir de forma más plena, centrada y en armonía. Etapa de la vida que vale la pena celebrar, tal como lo hace la fotógrafa cubana Suraima Vázquez Ruiz, que invita al público a viajar a través de su lente a un lugar mágico de aceptación, en el que hombres y mujeres pueden dejar de cumplir años y comenzar a cumplir sueños, entendiendo hay una historia maravillosa que contar en el brillo especial de cada arruga.

“Al cumplir 50 años, la mujer sufre un cambio físico, mental y emocional importante. Para algunas surgen frustraciones, dudas, y angustias, y mi interés como artista es poder plasmar esas disyuntivas, pero a la vez esa fuerza poderosa y avasalladora que sólo se puede adquirir a esa edad”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Suraima Vázquez Ruiz, sobre su nuevo proyecto en formato blanco y negro, en el que capta las expresiones de mujeres tras la realización de preguntas existenciales, además de consultas sobre mitos y realidades sobre la edad.

“La mujer, la cámara y yo. De allí surge la magia de este proyecto que me encanta porque celebra el medioevo de la vida. Por otra parte, sigo trabajando en una serie enfocada en las manos de los ancianos, que también me tiene muy inspirada porque las manos cuentan historias, y como artista me estimula muchísimo poder enfocarme en esa área ya que con las manos se gesticula, se narran episodios de la vida, etc.”

Exaltando la belleza del retrato

Oriunda de La Habana, Cuba, Suraima Vázquez Ruiz comenzó su carrera como fotógrafa de forma autodidacta. No obstante, tras desarrollarse como productora en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), pudo perfeccionarse y profesionalizar su pasión de la mano de los mejores directores de fotografía de la isla. Aprendizaje que llevó a cabo de forma paralela mientras retrataba y registraba la obra de artistas como René Francisco Rodríguez, Premio Nacional de Artes Plásticas.

“La fotografía comenzó como un deseo y se convirtió en una necesidad. Sin duda, aprendí el oficio de forma empírica, pero luego tomé cursos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, y desde mi llegada a Miami no he dejado de perfeccionarme en la práctica, pero también en la academia a través de la educación continua”, dijo la artista.

El estilo de Suraima Vázquez Ruiz sin duda se apega a la fotografía intimista, a esa magia de capturar los estados de ánimo de las personas. En este formato la artista cubana da rienda suelta a su creatividad, pero sin dejar de lado la fotografía artística conceptual.

“El retrato se construye a raíz de lo que una persona es capaz de comunicar. Nace de su esencia, de su historia, de su estado de ánimo, y eso me inspira y me mueve como creadora”, dijo la fotógrafa quien para crear se basa en elementos de expresión plástica, siempre buscando transmitir un mensaje o una historia de vida.

“Reflejar la belleza -a cualquier edad- a través del retrato fotográfico consiste en capturar la naturaleza y la fisonomía humana. Y me encanta porque así puedo develar y predecir el carácter, las emociones y el temperamento de personas que posan frente a mí”, reflexionó la artista quien ha retratado a diversos artistas, influencers, y a la gran mayoría de los actores y actrices cubanos radicados en Miami.

La importancia de evolucionar

Vivimos en una época en la que la imagen es nuestro vehículo de comunicación fundamental. Sumado a eso, con el posicionamiento de las redes sociales, la fotografía se consolidó como el lenguaje universal que une a las personas. Y es que es casi imposible encontrar a una persona que no consuma ni cree contenido fotográfico diariamente. Razón por la que profesionales como Suraima se enfrentan a nuevos retos que -a juicio- obliga a evolucionar constantemente.

“Creo que ese romanticismo que provoca el destello de luz de un flash que desnuda el alma de una persona eternizando su imagen, es parte de la magia que debemos mantener en medio de esta era digital dominada por las redes sociales. Para mí, la fotografía siempre tendrá una función artística de expresión que es necesaria y vital, y en ese sentido esta nueva era nos obliga a todos los creadores a evolucionar, y a tratar de superarnos más desde el punto de vista creativo y artístico”, reflexionó.

“La clave del éxito ahora está en no hacer más de lo mismo y en saber diferenciarnos. Y en mi caso, yo creo que logro eso trabajando y creando en conjunto con la persona que está del otro lado de la cámara”, finalizó.

Si desea saber más acerca del trabajo de Suraima Vázquez Ruiz, visite su perfil en Instagram @surruiz_photos.