La cantante Gloria Gaynor alza su voz por Cuba

Gaynor señaló que como cantante no imagina lo difícil que puede ser para los artistas cubanos el no poder expresar lo que siente su corazón a través de su arte.

“No puedo imaginarme, como cantante y americana, que alguien no pueda cantar lo que sale de su corazón, mientras que no haga daño o incite al daño. (…) La opresión de una libertad de expresión que no hiere a nadie no está bien. ¡Es tremendo! Y va en contra de la naturaleza de cualquier persona capaz de expresa amor”, reseñó Cubanet.

Embed

La cantante aseveró que la represión que sufre el pueblo cubano debe parar, y pidió a Dios que sus esfuerzos en esta lucha sean recompensados.

“Esto (la represión) necesita parar”, agregó Gaynor, al tiempo que sentenció que lo que hacen es: “honorable y necesario”.

“Libertad para todos los cubanos”, concluyó la artista, quien asistió al estreno del documental en el Festival de Cine de Miami.

Patria y Vida: El poder de la música relata la historia del himno Patria y Vida, el cual caracteriza la lucha por la libertad que el pueblo cubano. El filme aborda cómo la letra de la canción motivó a los disidentes a tomar las calles para exigir la libertad de la isla

Además, la producción se pasea por la realidad que viven diferentes artistas cubanos, así como cuestiona a aquellos que no se suman al llamado e ignora la represión, la censura y la falta de derechos humanos en Cuba.

Embed

