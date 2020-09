La ceremonia de los Emmy será en vivo y virtual este domingo

"Afortunadamente el ágil Kimmel ama la televisión en vivo y ama el caos”, expresó Stewart. “Creo que de hecho espera que las cosas salgan mal, para ser honestos”.

El comediante será el maestro de ceremonias de los Emmy en el Staples Center para la gala televisada por ABC a las 8:00 p.m. (0000 GMT) del domingo acompañado por un grupo de celebridades cuyos papeles dentro de la premiación no han sido revelados. Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, D-Nice, Patrick Stewart y Oprah Winfrey son algunos de esos famosos, junto con Isabella, la alpaca.

H.E.R. tendrá una presentación durante el segmento “In Memoriam” de los Emmy.

La serie limitada de HBO “Watchmen” es la principal nominada, su estrella Regina King está nominada. Entre las principales contendientes de drama y comedia destacan “Schitt’s Creek”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Succession” y “Ozark”, mientras que Jennifer Aniston y Steve Carell (“The Morning Show”) y Catherine O’Hara y Eugene Levy (“Schitt’s Creek”) son algunos de los que compiten para trofeos de actuación.

La ceremonia de los Emmy también deja ver la dura batalla de la televisión con programas de cable, streaming y, en menor medida, canales tradicionales compitiendo por reconocimiento y espectadores en un paisaje cada vez más poblado. La llegada de nuevos jugadores como Apple TV+ (con su serie insignia “The Morning Show”) ha aumentado la competencia en la televisión.

Los nominados se podrán poner cómodos en su locación de elección y no están obligados a llevar ropa de gala. Incluso se mandaron a hacer pijamas de los Emmy a la medida, mientras que otros podrían atreverse a poner lo que Hudlin calificó como “lo más raro y más de onda” en su closet o incluso decantarse por la comodidad de la ropa deportiva.

Cuando se revelen los nombres de los ganadores dirán sus discursos como si fuera una llamada de Zoom muy glorificada, lo que podría dar oportunidad para momentos espontáneos que no se consiguen en un teatro.

“Si el hijo de alguno de pronto toma el micrófono y de repente ellos son las estrellas del show vamos a dejar que eso pase”, dijo Hudlin. Un nominado reveló la posibilidad de incluir a su perro, y los productores también están abiertos a eso.

“Lo que hemos tratado es que sea algo divertido de hacer, no algo complicado, no algo premeditado”, dijo Stewart.

Para hacer que funcione la participación a larga distancia y que valga la pena verlo, 130 unidades que incluyen cámaras sofisticadas, iluminación y micrófonos serán enviadas a los nominados divididos en 10 países y 20 ciudades incluyendo Los Angeles, Nueva York, Toronto, Tel Aviv, Londres y Berlín.

"El Staples Center en el centro de Los Angeles, donde juegan equipos como los Lakers y los Clippers, reemplazó el lugar donde se iba a hacer originalmente la ceremonia porque cuentan con los recursos para manejar las diversas fuentes de contenido de la noche", dijo Hudlin. Qué tan suavemente funcionará todo dependerá de la conexión de internet de los nominados.

El proceso, que incluye precauciones para el COVID-19 lo convierte en “una especie de pesadilla logística”, dijo Stewart. “Simplemente será genial”, agregó Hudlin animado.

“Para citar al gran (cineasta) Melvin Van Peebles, a veces los problemas son oportunidades en ropa de trabajo. Porque el lecho es que la gente ha ansiado una reinvención de la ceremonia... y creo que el COVID-19 nos ha obligado a hacerlo”, dijo Hudlin en una entrevista con The Associated Press.

Otras ceremonias recientes, incluyendo los premios BET y los Premios de la Academia de Música Country, enfrentaron el coronavirus con una mezcla de segmentos pregrabados y en vivo. Le corresponde a los Emmy hacer más, dijeron los productores.

“Una de las grandes cosas de la televisión es su inmediatez y su capacidad para estar en el momento, así que queremos hacer lo mismo con el show”, detalló Hudlin. “Queremos que la gente se divierta, y queremos celebrar el logro”.

"Pero la ceremonia también tiene que reconocer dónde estamos como cultura”, acotó.

Con la pandemia, la lucha por la justicia social y los incendios que han devastado el oeste de Estados Unidos, “sería un fracaso si no habláramos de todas esas cosas en una ceremonia sobre televisión”, expresó Hudlin. “Eso no significa que queramos sermonear, no queremos dar lecciones a la gente”, añadió Hudlin.

"En medio de la emoción de escuchar su nombre, es más probable que los ganadores den una lista de gracias a sus agentes publicistas y otros", dijo Stewart, lo que “podría parecer un poco insensible”.

“No vamos a decirle a nadie lo que tienen que decir. Ellos pueden decir lo que les parezca y deberían celebrarlo”, comentó. “Pero hay otras cosas que pasan en el mundo a las que quizá también quieran referirse. Es un equilibrio que tenemos que lograr... un balance que los nominados y ganadores también deben lograr”.