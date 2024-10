La cinta "Terrifier 3" desplaza al Joker de la cima de la taquilla norteamericana

Embed

Que Terrifier 3 superara de forma notable las expectativas y se brincara tanto a los estudios grandes como a los aspirantes de premios, quizás sólo fue posible gracias al desastre de Joker: Folie à Deux. Después de que la secuela de Joker de Todd Phillips, protagonizada por Phoenix y Lady Gaga, se estrenara muy abajo el fin de semana pasado (y con una calificación "D" en CinemaScore del público), el estreno de Warner Bross. cayó un impactante 81% en su segundo fin de semana, recaudando sólo 7,1 millones de dólares.

Para una película de superhéroes, una caída así tiene pocos precedentes. Frustraciones como The Marvels, The Flash y Shazam Fury of the Gods, lograron un mejor segundo fin de semana. Un rechazo tan masivo del público y críticos es particularmente inusual para la secuela del Joker, que tuvo un éxito enorme en 2019. Esa película, también dirigida por Phillips y protagonizada por Phoenix, recaudó más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial y tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares.

La secuela fue más costosa, con un presupuesto de unos 200 millones de dólares. Eso significa que Joker: Folie à Deux está encaminada para ser un desastre taquillero. A nivel mundial, ha recaudado 165,3 millones de dólares en venta de entradas.

A continuación, las cifras estimadas de ventas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. Terrifier 3, 18,3 millones de dólares.

2. The Wild Robot, 13,5 millones.

3. Joker: Folie à Deux, 7,1 millones.

4. Beetlejuice Beetlejuice, 7,1 millones.

5. Piece by Piece, 3,8 millones.

6. Transformers One, 3,7 millones.

7. Saturday Night, 3,4 millones.

8. My Hero Academia: You're Next, 3 millones.

9. Nightmare Before Christmas, 2,3 millones.

10. The Apprentice, 1,6 millones.

FUENTE: AP