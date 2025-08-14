La comedia teatral "Taxi" llega a las tablas del Teatro Tower

MIAMI.- Ruta Teatral Miami presenta en el Teatro Tower la nueva versión del clásico de Ray Cooney Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas, una comedia que cumple lo que promete: poner de cabeza a la audiencia latina con una historia tan absurda como real.

Bajo la dirección del imparable Manuel Mendoza, esta versión de Taxi reúne a un elenco que no está para andar con medias tintas: Mijail Mulkay, Roxana García, Daniela Bascopé, Beta Mejía, Saúl Mauricio y Karlos Anzalotta —seis fieras del escenario— se reparten carcajadas y verdades incómodas como si fueran pasas en pan. Pedro Pablo Porras y el cubanoamericano Carlos Hernández completan la jugada alternando funciones con una química tan explosiva como hilarante.

Taxi no viene solo a hacer reír: viene a sacudir, a desnudar nuestras contradicciones más humanas y a recordarnos —con picardía, ritmo y calle— por qué el humor latino sigue siendo nuestra mejor forma de resistencia.

Enredo ochentero con sabor a nostalgia

La obra es mucho más que una comedia, es un fenómeno teatral que ha recorrido escenarios de todo el mundo, desde Londres hasta Buenos Aires, pasando por Madrid, París, Ciudad de México y Nueva York.

Escrita por el maestro del enredo Ray Cooney, esta pieza ha sido traducida a más de 35 idiomas, versionada en decenas de países y celebrada por millones de espectadores que se han visto reflejados —con risa y espanto— en su protagonista.

La puesta en escena en Miami se sitúa en la década de los 80, cuando ser infiel —aunque igual de caótico— no enfrentaba aún el GPS, los mensajes leídos ni las redes sociales. Una era sin smartphones ni selfies, donde las mentiras podían sostenerse (o eso creíamos) con más facilidad.

El resultado es una comedia que juega con la nostalgia, la ironía y la brutal honestidad de la vida moderna.

Juan, el protagonista, es un taxista con doble vida: dos casas, dos rutinas, dos esposas… y un sistema perfectamente calculado para no ser descubierto. Todo va bien, hasta que un pequeño accidente lo deja expuesto. A partir de ahí, mentiras sobre mentiras, confusiones, policías, vecinos y un frenesí que no le da tregua.

Un espejo de la cotidianidad

Taxi habla de las máscaras que usamos, de los enredos que creamos por miedo a decir la verdad, y del caos delicioso que se desata cuando la vida decide ponernos contra las cuerdas.

Con humor inteligente y ritmo vertiginoso, la obra no solo provoca carcajadas, sino que también nos invita a mirarnos con honestidad, a soltar el perfeccionismo y a reírnos —por fin— de lo ridículamente humanos que somos.

Esta versión forma parte de la sólida programación 2025 de Ruta Teatral Miami, una organización sin fines de lucro reconocida por la UNESCO por su compromiso con la promoción cultural en el sur de Florida.

Solo en el primer semestre del año, Ruta ha producido más de 70 funciones, incluyendo cuatro temporadas teatrales, dos festivales comunitarios y un espectáculo internacional, consolidando así su liderazgo como motor artístico del condado.

Esta labor es posible gracias al apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, al público que nos acompaña función tras función, y —muy especialmente— al respaldo del Distrito 3 y su comisionado Joe Carollo, firme defensor de la cultura local. Ruta Teatral no solo hace teatro: construye cultura, genera empleos y transforma comunidades a través del arte.

Las funciones comienzan el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Adquiere tus entradas a través de www.ticketplate.com.