jueves 14  de  agosto 2025
ESCENA

La comedia teatral "Taxi" llega a las tablas del Teatro Tower

Las funciones de la obra comienzan el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Adquiere tus entradas a través de www.ticketplate.com

Ruta Teatral estrena la obra Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas.

Ruta Teatral estrena la obra "Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas".

Cortesía/Ruta Teatral
Ruta Teatral estrena la obra Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas.

Ruta Teatral estrena la obra "Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas".

Cortesía/Ruta Teatral
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ruta Teatral Miami presenta en el Teatro Tower la nueva versión del clásico de Ray Cooney Taxi: un secreto, dos esposas y un teatro lleno de risas, una comedia que cumple lo que promete: poner de cabeza a la audiencia latina con una historia tan absurda como real.

Bajo la dirección del imparable Manuel Mendoza, esta versión de Taxi reúne a un elenco que no está para andar con medias tintas: Mijail Mulkay, Roxana García, Daniela Bascopé, Beta Mejía, Saúl Mauricio y Karlos Anzalotta —seis fieras del escenario— se reparten carcajadas y verdades incómodas como si fueran pasas en pan. Pedro Pablo Porras y el cubanoamericano Carlos Hernández completan la jugada alternando funciones con una química tan explosiva como hilarante.

Lee además
Antiheroes Project anuncia el estreno mundial de El Gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas.
ESCENA

Presentan en Miami pieza teatral "El Gran Circo Maravillas", de Abilio Estévez
Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Taxi no viene solo a hacer reír: viene a sacudir, a desnudar nuestras contradicciones más humanas y a recordarnos —con picardía, ritmo y calle— por qué el humor latino sigue siendo nuestra mejor forma de resistencia.

Enredo ochentero con sabor a nostalgia

La obra es mucho más que una comedia, es un fenómeno teatral que ha recorrido escenarios de todo el mundo, desde Londres hasta Buenos Aires, pasando por Madrid, París, Ciudad de México y Nueva York.

Escrita por el maestro del enredo Ray Cooney, esta pieza ha sido traducida a más de 35 idiomas, versionada en decenas de países y celebrada por millones de espectadores que se han visto reflejados —con risa y espanto— en su protagonista.

La puesta en escena en Miami se sitúa en la década de los 80, cuando ser infiel —aunque igual de caótico— no enfrentaba aún el GPS, los mensajes leídos ni las redes sociales. Una era sin smartphones ni selfies, donde las mentiras podían sostenerse (o eso creíamos) con más facilidad.

El resultado es una comedia que juega con la nostalgia, la ironía y la brutal honestidad de la vida moderna.

Juan, el protagonista, es un taxista con doble vida: dos casas, dos rutinas, dos esposas… y un sistema perfectamente calculado para no ser descubierto. Todo va bien, hasta que un pequeño accidente lo deja expuesto. A partir de ahí, mentiras sobre mentiras, confusiones, policías, vecinos y un frenesí que no le da tregua.

Un espejo de la cotidianidad

Taxi habla de las máscaras que usamos, de los enredos que creamos por miedo a decir la verdad, y del caos delicioso que se desata cuando la vida decide ponernos contra las cuerdas.

Con humor inteligente y ritmo vertiginoso, la obra no solo provoca carcajadas, sino que también nos invita a mirarnos con honestidad, a soltar el perfeccionismo y a reírnos —por fin— de lo ridículamente humanos que somos.

Esta versión forma parte de la sólida programación 2025 de Ruta Teatral Miami, una organización sin fines de lucro reconocida por la UNESCO por su compromiso con la promoción cultural en el sur de Florida.

Solo en el primer semestre del año, Ruta ha producido más de 70 funciones, incluyendo cuatro temporadas teatrales, dos festivales comunitarios y un espectáculo internacional, consolidando así su liderazgo como motor artístico del condado.

Esta labor es posible gracias al apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, al público que nos acompaña función tras función, y —muy especialmente— al respaldo del Distrito 3 y su comisionado Joe Carollo, firme defensor de la cultura local. Ruta Teatral no solo hace teatro: construye cultura, genera empleos y transforma comunidades a través del arte.

Las funciones comienzan el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Adquiere tus entradas a través de www.ticketplate.com.

Temas
Te puede interesar

Riqueza cultural y autenticidad en ¡Viva la Parranda!

Obra "Escenas de la vida conyugal" llega a Venezuela tras éxito en Europa

Daddy Yankee se reencuentra con Mireddys González en tribunal de Puerto Rico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
FÚTBOL

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
NEGOCIACIóN

Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
INMIGRACIÓN

Florida: Denuncian brote de enfermedad y deficiente atención médica en "Alligator Alcatraz".

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Imagen referencial sobre el regreso a clases.
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar