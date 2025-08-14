jueves 14  de  agosto 2025
Pentágono despliega 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump ordenó el despliegue en una ofensiva frontal contra la delincuencia en la capital, convertida en bastión neoliberal y gangas

Soldados de la Guardia Nacional custodian un área en Washington D.C., después de que el presidente Donald J. Trump ordenara el despliegue de cientos de efectivos.

Soldados de la Guardia Nacional custodian un área en Washington D.C., después de que el presidente Donald J. Trump ordenara el despliegue de cientos de efectivos.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Unos 800 efectivos de la Guardia Nacional, que el presidente Donald J.Trump ordenó utilizar en Washington para apoyar a las fuerzas del orden, ya se encuentra en diferentes puntos de la capital estadounidense, informó el Pentágono.

"A partir de hoy, los 800 efectivos de la Guardia Nacional del Ejército y la Fuerza Aérea están movilizados (...) como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington D.C. y ya se encuentran aquí en nuestra capital", declaró a la prensa la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson.

"Asistirán al Departamento de Policía Metropolitana de Washington y a las fuerzas del orden federales con la seguridad de monumentos, las patrullas de seguridad comunitaria, la protección de instalaciones y agentes federales" y los puestos de control de tráfico, precisó.

Las tropas "permanecerán hasta que se restablezca la ley y el orden en el Distrito, según lo determine el Presidente", añadió.

Trump había anunciado el lunes el despliegue de la Guardia Nacional, junto con la intervención federal del departamento de policía de la ciudad, y prometió "recuperar" Washington.

Políticos republicanos sostienen que la capital, gobernada por demócratas de la ultraizquierda, está invadida por la delincuencia, personas viviendo en las calles y los acusan de una pésima gestión financiera y administrativa.

El despliegue de tropas en Washington se produce después de que el presidente Trump enviara semanas atrás a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar el vandalismo y ataques a agentes federales y policías en Los Ángeles, California, en supuesta protesta contra las redadas migratorias.

En realidad son grupos de revoltosos delincuentes pagadas por activistas de la ultraizquierda para crear el caos bajo la administración Trump, como mismo hicieron en el primer mandato del inquilino de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de AFP.

