jueves 14  de  agosto 2025
FAMOSOS

Miguel Varoni confiesa que cirugía bariátrica se convirtió en una obsesión peligrosa

Miguel Varoni confesó que comenzó a obsesionarse con bajar de peso, hasta el punto de convertirlo en una especie de adicción

Catherine Siachoque y Miguel Varoni.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni.

Cortesía/ Latin Iconos
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El reconocido actor y productor Miguel Varoni, recordado por su icónico papel en Pedro el Escamoso, habló con total franqueza sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha con el peso, la salud y la obsesión por adelgazar.

En una entrevista exclusiva con People en Español reveló que llegó a pesar 114 kilos, un aumento que afectó su bienestar físico y emocional. Sin embargo, para enfrentar la situación, Varoni decidió someterse a una cirugía bariátrica tipo manga gástrica, un procedimiento que reduce el tamaño del estómago para limitar la ingesta de alimentos.

Lee además
Camila Cabello se presenta en Today de NBC, en Rockefeller Plaza el 12 de abril de 2022 en la ciudad de Nueva York.
MÚSICA

Camila Cabello encanta a Shakira con cover de "Si Te Vas"
chef mirio gonzalez anuncia seminarios de formacion para jovenes cocineros en eeuu
GASTRONOMÍA

Chef Mirio González anuncia seminarios de formación para jóvenes cocineros en EEUU

Al principio, la operación tuvo el efecto esperado: la pérdida de peso fue rápida y visible. Pero, el proceso pronto tomó un rumbo inesperado.

El actor confesó que comenzó a obsesionarse con bajar de peso, hasta el punto de convertirlo en una especie de adicción. “Se me volvió como una enfermedad bajar de peso”, relató, reconociendo que esa mentalidad lo llevó a extremos poco saludables.

Reflexión

El punto de inflexión llegó gracias a su cirujano, el Dr. Alan González, quien lo enfrentó con una pregunta contundente: “¿Usted se quiere morir o qué?”. Ese momento, según Varoni, fue decisivo para tomar conciencia de que estaba poniendo en riesgo su vida y necesitaba recuperar el equilibrio.

Ahora, el actor envía un mensaje claro a quienes consideran someterse a este tipo de intervenciones: no hay que satanizarlas, pero deben realizarse por las razones correctas y bajo supervisión médica especializada. “Si uno no está cómodo con su peso, la cirugía puede ser una opción, pero hay que hacerlo con orientación profesional y con una mentalidad sana”, aconsejó.

De esta forma , Varoni no solo pone en evidencia los desafíos físicos que implica un procedimiento de este tipo, sino también las implicaciones emocionales y psicológicas que pueden surgir después.

Temas
Te puede interesar

Obra "Escenas de la vida conyugal" llega a Venezuela tras éxito en Europa

Daddy Yankee se reencuentra con Mireddys González en tribunal de Puerto Rico

Karol G encabeza show de medio tiempo de la NFL en Brasil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI. video
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Te puede interesar

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
DECLARACIONES

Rubio recalca que el gobierno de Maduro es "una organización criminal"

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Soldados de la Guardia Nacional custodian un área en Washington D.C., después de que el presidente Donald J. Trump ordenara el despliegue de cientos de efectivos.
SEGURIDAD

Pentágono despliega 800 soldados de la Guardia Nacional en Washington