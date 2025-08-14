Miguel Varoni confiesa que cirugía bariátrica se convirtió en una obsesión peligrosa

MIAMI.- El reconocido actor y productor Miguel Varoni , recordado por su icónico papel en Pedro el Escamoso, habló con total franqueza sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha con el peso, la salud y la obsesión por adelgazar.

En una entrevista exclusiva con People en Español reveló que llegó a pesar 114 kilos, un aumento que afectó su bienestar físico y emocional. Sin embargo, para enfrentar la situación, Varoni decidió someterse a una cirugía bariátrica tipo manga gástrica, un procedimiento que reduce el tamaño del estómago para limitar la ingesta de alimentos.

Al principio, la operación tuvo el efecto esperado: la pérdida de peso fue rápida y visible. Pero, el proceso pronto tomó un rumbo inesperado.

El actor confesó que comenzó a obsesionarse con bajar de peso, hasta el punto de convertirlo en una especie de adicción. “Se me volvió como una enfermedad bajar de peso”, relató, reconociendo que esa mentalidad lo llevó a extremos poco saludables.

Reflexión

El punto de inflexión llegó gracias a su cirujano, el Dr. Alan González, quien lo enfrentó con una pregunta contundente: “¿Usted se quiere morir o qué?”. Ese momento, según Varoni, fue decisivo para tomar conciencia de que estaba poniendo en riesgo su vida y necesitaba recuperar el equilibrio.

Ahora, el actor envía un mensaje claro a quienes consideran someterse a este tipo de intervenciones: no hay que satanizarlas, pero deben realizarse por las razones correctas y bajo supervisión médica especializada. “Si uno no está cómodo con su peso, la cirugía puede ser una opción, pero hay que hacerlo con orientación profesional y con una mentalidad sana”, aconsejó.

De esta forma , Varoni no solo pone en evidencia los desafíos físicos que implica un procedimiento de este tipo, sino también las implicaciones emocionales y psicológicas que pueden surgir después.