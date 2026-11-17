Las actrices estadounidenses Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). Streep y Hathaway deslumbraron en una pasarela en Ciudad de México, la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de 'The Devil Wears Prada' ('El diablo viste de Prada’).

Anne Hathaway , de 43 años, dio la bienvenida a su tercer bebé con su esposo Adam Shulman, informó la revista People.

El nuevo miembro de la familia se une a sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

La estrella de Mother Mary dio a conocer su embarazo el viernes 19 de junio. En un video publicado en Instagram, se podía ver a Hathaway luciendo un vaporoso vestido blanco mientras entraba en escena con los brazos delante de su vientre. Mientras sonaba la canción Baby I'm Yours de Barbara Lewis, la actriz bajó los brazos para mostrar su abultada barriga.

En octubre, apareció en el programa CBS Mornings y habló sobre su papel en el thriller psicológico Verity y cómo se sentía al estar a pocas semanas de añadir otro bebé a su familia.

“Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro”, dijo. “Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos. Y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral”, continuó.

“Así que estoy disfrutando mucho de lo que significa estar en esta unidad, porque mis hijos son mayores, ¿sabes? Tienen 10 y casi 7 años, así que llevamos un tiempo en esta unidad. Y toco madera, espero que todo salga bien con esta, porque eso va a cambiar”.

La estrella hollywoodense mantuvo en secreto su último embarazo durante la gira promocional internacional de la esperada secuela de El diablo viste a la moda. La galardonada actriz se mantuvo reservada porque estaba entusiasmada con la película y quería que la atención se centrara en el proyecto.

Tras anunciar la noticia, Hathaway apareció en el programa Late Night with Seth Meyers y habló maravillas de lo maravilloso que había sido su embarazo hasta el momento. También admitió estar sorprendida al enterarse de que estaba embarazada de nuevo.

“¡Dios mío! Es increíble. Es increíble”, le dijo al presentador Seth Meyers sobre su embarazo. “Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara. Nos sorprendió tanto que las cosas salieran así, que a esto lo llamamos nuestro tiro ganador en el último segundo”, añadió entre risas.