La cubana Tenay Rodríguez presenta el libro "Córtala"

Camino que no ha sido fácil, pero en el que triunfa con determinación, capacitación constante, y dejando atrás los episodios adversos que en algún momento desarticularon su vida emocional y espiritual.

“La primera experiencia que me desmoronó fue el divorcio de mis padres cuando tenía 12 años. Ahí me di cuenta de que el mundo no era perfecto, pero que a pesar de todo había que salir adelante. El sol todavía salía por las mañana y los pájaros todavía cantaban sus canciones. Es decir, la vida siguió a pesar de que todo lo demás había cambiado a mi alrededor, porque así tenía que ser”, recordó la autora de Córtala, quien en carne propia ha tenido que dejar atrás la queja y el conformismo frente a las peores tragedias.

Renacer tras la pérdida y el dolor

“Mi abuela tenía 76 años cuando -después de varios intentos- logró salir en lancha de Cuba junto a mi mamá y mi tío. La idea era encontrarnos todos en Estados Unidos, ya que yo la esperaba aquí. Pero a mi abuela la sentaron al frente de la lancha, y la marea era muy brusca. La persona que manejaba no supo cómo maniobrar bien y enfrentar la situación, y mi abuela llegó muerta a Estados Unidos”, confesó la autora que por muchos años se culpó de aquel fatídico episodio.

“Mi abuela se expuso a ese viaje para estar conmigo en Miami, ya que yo estaba sola”, reflexionó la conferencista quien fue bailarina durante su juventud, oficio que a los 17 años le permitió viajar a España gracias a un contrato de trabajo.

“Mi pensamiento inicial cuando salí de Cuba era trabajar en España, reunir dinero, y luego desertar para venir a Estados Unidos. Sin embargo, la primera noche nos advirtieron que nos confiscarían nuestros pasaportes, y que sólo los tendríamos de vuelta cuando estuviéramos en el aeropuerto de regreso a Cuba. Así que esa misma noche, a las 3 de la madrugada, tomé mi pasaporte, la poca ropa que llevaba, y me escapé a las calles de Madrid con 25 dólares en el bolsillo”, recordó.

Sola y sin rumbo en Madrid, Tenay Rodríguez se enfrentó a la crudeza de las calles hasta que -gracias a la ayuda de personas de buena voluntad-, pudo estabilizarse. Posteriormente, y con un pasaporte español falso, logró volar a República Dominicana y cumplir su meta de llegar a Estados Unidos. Episodios que narra en su libro con honestidad y una mirada que busca inspirar y motivar a quienes enfrentan situaciones adversas.

“Este libro lo considero un manual de autoayuda porque revelo los pasos que hay que seguir para decirle adiós a los pensamientos conformistas. En cada página abro mi corazón y comparto cómo, a lo largo de los años, he podido salir adelante y tener el éxito que tengo gracias a la preparación y la disciplina, que son las claves para salir adelante en cualquier país”, dijo la experta en seguros, quien lidera una de las empresas más populares de Miami.

Sobre la publicación

Dando a conocer las técnicas y hábitos de superación que ha cultivado durante los últimos años, Tenay Rodríguez invita al lector a decirle adiós a los pensamientos conformistas, a las personas tóxicas, y a la victimización.

“La vida y las experiencias me han llevado a invertir en mí misma yendo a muchas conferencias de motivación y crecimiento personal, y a superarme a través de la literatura, el estudio, y siguiendo a los mejores mentores. Y éso es lo que hoy me permite brindarle a las personas a mi alrededor la oportunidad de crecer tanto como lo he hecho yo”, expuso.

“Hay ocasiones en la vida en las que tenemos que tomar una decisión, pero no lo hacemos por miedo a la inestabilidad, a lo desconocido, o a lo que otras personas puedan pensar o decir de nosotros. En mi vida hubo muchos momentos donde no pude dar ese ‘Córtala” que tanto quería, y hoy, que he podido salir adelante, quiero que aquellos que lean mi libro, puedan saber cuándo y cómo decir ‘Córtala’”, finalizó.

Para adquirir el libro haga clic aquí.