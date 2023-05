YBella Spa celebra el ritual de sentirse bella junto a mamá

Y es que ella, al igual que muchas inmigrantes, representa fielmente a la nueva mujer 360 grados que es madre, empresaria, profesional, y líder. Un camino no exento de pruebas y dificultades, pero cargado de gratificantes premios que se ven reflejados en el éxito de su marca, YBella Spa.

“Recuerdo que llevaba sólo dos años en Estados Unidos y trabajaba en cuatro spas al mismo tiempo, cuando decidí con mi esposo ahorrar dinero para abrir mi propio negocio. Queríamos algo pequeño, pero apareció una renta con cuatro cuartos y eso requería un compromiso económico más grande: contratar personal y ofrecer más servicios. Y nos arriesgamos”, recordó la empresaria cubana sobre el spa fundado en el año 2019, que hoy ofrece trabajo a siete profesionales del rubro de la belleza.

“Actualmente estamos ubicados en el Doral en un espacio de 13 cuartos, además de dos salones donde ofrecemos cursos, eventos de crecimiento personal, y yoga. Lo que nos permite estrechar lazos con otras mujeres emprendedoras que tienen negocios que se alinean con el nuestro mensaje y misión”, agregó.

Belleza: 100% actitud

Años de trabajo incansable y una forma diferente de entender la belleza guían el camino Yanelis Hernández, propietaria de YBella Spa. Una cubana audaz, elegante, optimista, y llena de energía y amor por lo que hace.

“Si he llegado a trabajar casi todos los días de la semana hasta altas horas de la noche es porque amo lo que hago. Y no me arrepiento. Hoy, cuatro años después, mantengo a mis clientas que me acompañan desde el primer día, cuento con un equipo de trabajo maravilloso que es mi familia, y eso es lo más gratificante. El hecho de que YBella Spa sea uno de los lugares más populares y concurridos del sur de Florida es gracias a mi equipo de trabajo, a mis clientas, y es un privilegio que valoro mucho”, dijo la esteticista cuya clave de éxito es hacer las cosas con máximo profesionalismo, sin alimentar falsas expectativas.

Yanelis Hernández

Sobre Yanelis Hernández

Nacida y criada en Sancti Spíritus, Cuba, Yanelis Hernández arribó a Estados Unidos en febrero del año 2017 con una meta clara, convertirse en una profesional del mundo de la belleza. Oficio en el que había incursionado en Cuba haciendo cursos de peluquería y estética natural, especializándose en tratamientos faciales.

“En mi pueblo la mayoría de las mujeres jóvenes y adultas sufren de manchas causadas por el sol. No existe la cultura del cuidado de la piel debido a la falta de recursos, por lo que comenzar a investigar y a aprender sobre productos naturales se convirtió en mi pasión”.

Es por eso que, con el firme propósito de impulsar la belleza en integral, Yanelis Hernández no perdió ni un minuto de su tiempo cuando llegó a Miami y obtuvo sus licencias para desarrollarse como esteticista, convirtiéndose en una de las profesionales con mayor éxito en el área de la micropigmentación y diseño de cejas y labios. Popular procedimiento que la consolidó como empresaria y docente, facetas que hoy fusiona con su rol de madre.

“Amo ser mamá y amo mi trabajo. Quiero que mi niña se sienta orgullosa de mí, y que sepa que todo lo que uno logra se obtiene con sacrificio, enfoque, y mucha disciplina", dijo.

"Al igual que muchas madres trabajadoras, son enormes las responsabilidades que tengo, sin embargo, trato de crear un balance, y de estar bien primero yo, para poder cuidar de los demás. Trato de dedicarme tiempo a solas, y como líder me esfuerzo por buscar soluciones, no problemas. Teniendo como base el respeto, y no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí", agregó.

Tratamientos de YBella Spa

Con más de 40 servicios que incluyen diferentes técnicas de microblading, extensiones de pestañas, láser hair removal, faciales, body contour, uñas, masajes, camuflaje de estrías, micropigmentación de labios, détox, entre otros, YBella Spa destaca por ofrecer una consulta y diagnóstico gratuito para poder brindar el servicio a la medida de cada cliente.

Además, el lugar destaca por ofrecer clases de yoga, terapias holísticas, meditaciones semanales transmitidas en vivo a través de las redes sociales de la marca, y cursos de crecimiento personal y profesional.

“No sólo estamos ocupados de vender y de la belleza estética, sino que nos importa que nuestras clientas tengan salud emocional, para apreciar su belleza exterior desde su propia autenticidad y valor”, dijo.

Por otra parte, Yanelis Hernández también brinda clases para certificar a jóvenes en el área de la micropigmentación, impulsando de este modo la autonomía financiera de las inmigrantes como ella.

“Yo también llegué a este país sin nada. Sé el trabajo que se pasa, y entiendo la importancia de la capacitación para alcanzar los objetivos. La educación es primordial, por eso decidí enseñar y compartir mis conocimientos desde mi propia experiencia, porque mis cursos no son sólo para aprender técnicas de belleza, sino también para aprender a crear y gestionar tu propio negocio”, expuso la empresaria para quien la clave del éxito es creer y crear un camino propio.

“Hay enfocarse en el crecimiento personal, sin compararse con nadie. Cada cual tiene su propia esencia y luz. Hay que creer en uno mismo y en el producto o servicio que se ofrece. Y entender que en la vida se cometen errores y se aprende constantemente. Si las cosas salen bien, perfecto; si salen mal, se vuelve a comenzar con más fuerza y con más experiencia”, finalizó.

Para conocer más de la marca visita www.ybellaspa.com.