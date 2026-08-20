La DEA investiga la muerte de la actriz Hayden Panettiere

La actriz estadounidense Hayden Panettiere en la Gala amfAR Los Ángeles 2022 en el Pacific Design Center en West Hollywood, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2022.

MIAMI.- Un nuevo capítulo se abre en la investigación de la muerte de la actriz Hayden Panettiere. El New York Times y ABC News informó que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) también colaborará con la investigación.

La causa de muerte de la actriz de Héroes no se ha determinado. Sin embargo, la autopsia realizada el lunes 17 de agosto no reveló signos de traumatismo que sugirieran que el deceso fue violento.

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No obstante, las autoridades continúan a la espera de las pruebas toxicológicas, las cuales son habituales en este tipo de investigaciones.

Llamada de emergencia

Las autoridades informaron que la llamada a emergencias fue realizada el novio de la actriz y su hermano, informando que Panettiere se encontraba inconsciente y no respondía.

Los reportes señalan que la intérprete sufrió un paro cardíaco en la residencia donde se alojaba temporalmente en Greenville, Carolina del Sur.

Un agente de policía de Greenville presente en la escena, entrevistó a los hermanos Brian y Zach Hickerson.

Brian Hickerson le mostró al agente una bolsa con los medicamentos de Panettiere, según el informe que publica la CNN y en el que muchos detalles del documento policial están censurados, incluida la lista de medicamentos de la actriz y cantante.