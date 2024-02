La doctora Nancy se une a "Desiguales" en Univision

Sobre su adhesión al programa, la psicóloga hispana señaló que se siente emocionada de volver a la pantalla chica, algo que sus seguidores le pedían constantemente en sus redes.

"Mis redes están llenas de personas que me pedían, una y otra vez, que volviera a la televisión. A mí me daba mucha pena, porque no había tenido una oferta que realmente pudiera tomar en cuenta o que me gustara", comentó la especialista.

"Siempre voy a enseñar y educar. Es lo que me interesa, porque en este mundo no se toma en cuenta lo que decimos profesionales y expertos. Cada día más, vivimos con la tragedia de políticos hablando sobre educación sexual. Esto me ha hecho darme cuenta de que tengo que hablar más que nunca, porque nos están robando la voz a los expertos y a la ciencia", agregó la terapeuta familiar, psicóloga y sexóloga.

Junto a Álvarez también estarán Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda, y Migbelis Castellanos.

Otros proyectos

Recientemente, la especialista publicó su libro "Amarse no es suficiente", un proyecto que expone las herramientas que cada persona necesita para tomar el control de sus relaciones y curar las heridas de la niñez que impiden evolucionar e interactuar con otros de manera sana.

La psicología clínica y PhD en sexualidad cuenta con una maestría y postgrados en Terapia Familiar y de Pareja; así como con una maestría en Programación Neurolingüística (PNL) y es hipnoterapeuta.

También preside la Psicoaxis Corporation, Dra. Nancy Productions y de Mother Stem Institute.