La escritora cubana Daína Chaviano gana medalla de oro en el Florida Book Awards

"Los hijos de la Diosa Huracán" es un thriller histórico que le llevó a su autora más de una década de investigación. La novela reconstruye el universo de los taínos, la principal cultura indígena del Caribe, estableciendo un vínculo entre esa época y el hipotético futuro de una Cuba en democracia, donde una especialista en documentos antiguos intenta descubrir quién está detrás de varios asesinatos ocurridos entre Miami y La Habana, tras el hallazgo de una enigmática tumba indígena.

Pero este no es la primera Medalla de Oro para la Chaviano. En la primera convocatorio, en 2006, también obtuvo este reconocimiento con su novela "La isla de los amores infinitos", traducida a 27 idiomas.

Además de Chaviano, los ganadores de la Medalla de Oro en otras categorías fueron: Sophia Gholz, por "The Boy Who Grew a Forest"; Ryan Calejo, por "Charlie Hernandez and the Castle of Bones"; Victor Andres Triay, por "The Mariel Boatlift: A Cuban-American Journey"; Paul Wilborn, por "Cigar City"; Jaquira Díaz, por "Ordinary Girls"; Maureen Seaton, por "Sweet World"; Robert N. Macomber, por "Honoring The Enemy: A Captain Peter Wake Novel"; Trish Doller, por "Start Here"; y Joy Sheffield Harris, por "The Florida Cracker Cookbook".

En casi todas las categorías se entregaron asimismo medallas de plata y bronce. La Medalla de Plata para Mejor Libro en Lengua Española fue para Lizette Espinosa, por su poemario “Humo”. El tercer lugar quedó desierto.

Este certamen es organizado por Florida State University Libraries con la colaboración de State Library and Archives of Florida, Florida Association for Media in Education, Florida Center for the Book, Florida Historical Society, Florida Humanities Council, Florida Library Association, y Florida Literary Arts Coalition, entre otras instituciones.

Los premiados recibirán sus medallas el próximo dos de abril en un banquete de gala que se efectuará en Tallahassee, capital del estado de Florida.