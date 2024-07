La española Amaia Montero sorprende a sus fans en concierto de Karol G

La cantante, que se separó de la banda en 2007 para lanzar su carrera en solitario, fue ovacionada por alrededor de 60.000 personas cuando salió al escenario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL PAÍS (@el_pais)

Tras concluir su presentación, agradeció a Karol G por la invitación.

"En un momento tan importante y tan impactante, después de tanto tiempo sin pisar un escenario y, sobre todo, después de tanto tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, por eso es un día increíble para mí, y ha sido de la mano de Karol. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma", dijo Montero, quien lució un vestido blanco azulado.

Durante los minutos de su participación, Montero y Karol G compartieron un fuerte abrazo.

Salud de Amaia

En 2022, Amaia Montero preocupó a sus seguidores al compartir una fotografía en la que lucía en mal estado físico, junto con un mensaje críptico que decía: "¿Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?". Sin embargo, el contenido lo eliminó horas después.

A los pocos días, su hermana Idoia emitió un breve comunicado en el que aseguraba que Amaia pasaba por un momento complicado. Agregó que a la artista le afectaron las críticas que hicieron sobre su aspecto en un video que publicó y que la muerte de su padre sigue siendo un hecho difícil de superar.

Posteriormente, la revista HOLA! reveló que Amaia había permanecido hospitalizada por un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco, en una clínica de Navarra.

Desde entonces, la intérprete ha estado alejada de las redes sociales y sus apariciones no han sido muchas.

No obstante, en noviembre de 2023, en San Sebastián, Manolo García cantaba el éxito Pájaros de barro, cuando la vio en el público y se acercó a ella para cantar la pieza juntos.

Recientemente, Amaia también envió un mensaje a su hermana, quien se presentó en el casting del programa MasterChef.

“El fracaso es no hacer nada' querida hermana y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese 'quiero ser' es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres" dijo la artista.