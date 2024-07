Venezolano crea en Miami juego de mesa para revivir cultura de su país

"Fue una noche de juegos con amigos. La estábamos pasándola muy bien y se me ocurrió que podía hacer algo parecido, pero dedicado e inspirado en Venezuela. Para nadie es un secreto todo lo que hemos tenido que vivir los venezolanos en los últimos tiempos, tanto afuera como dentro del país, y pues consideré que era buena idea poder unir a los venezolanos en una mesa para que rían y disfruten un momento en el que puedan olvidar esos malos ratos", contó el joven venezolano.

Para materializar la idea, Luis trabajó 12 meses en ella; justo cuando cumplió 8 años viviendo en Miami -el 30 de abril de 2024-, "Mete la mano" llegó al mercado de juegos de mesa.

"Desde el momento en que se me ocurrió y dibujé toda la idea hasta hacerla real, me tomó un año", dijo Losacco, quien aseguró que este proyecto representó un riesgo para él. "Pensando si podía ser capaz de llevarla a cabo y si iba a ser aceptado entre la gente, me arriesgué y hasta ahora el resultado ha sido increíble", agregó.

Y a tres meses de este lanzamiento, "Mete la mano" ha tenido buena receptividad. Muestra de ello, son las reseñas que han calado en las redes sociales sobre su estreno y uso.

"Qué genio, amigo. Eres una persona muy creativa", "Wow, quiero tener uno de esos. Felicitaciones, mi amor", "Está muy bueno", "Oye, que ingenioso este chico; como es típico de los venezolanos, somos capaces de darle un giro a muchas situaciones negativas y convertirlas en positiva", "Chulísimo, me encanta", "Gracias por ese regalo a los venezolanos. Lo compraré", son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram @luizlo.

"La receptividad ha sido increíble, muchos venezolanos viviendo en distintos países han mostrado su interés en comprar y saber más del juego. También he recibido mucho apoyo de la prensa y medios de comunicación, que han reseñado la creación de mi idea. Yo muy feliz con eso", expresó Luis Losacco, al indicar que el juego se puede adquirir en diferentes plataformas.

""Mete la mano" está disponible en TikTok shop, para comprarlo en todo Estados Unidos. También está en Amazon y Etsy para adquirirlo desde cualquier parte del mundo",finalizó el joven venezolano.