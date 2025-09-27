sábado 27  de  septiembre 2025
FESTIVAL DE CINE

La española "Los domingos" gana la Concha de Oro en San Sebastián

Por su parte, el realizador belga Joachim Lafosse ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor dirección por "Six jours ce printemps-là"

La directora española Alauda Ruiz de Azúa recibe la Concha de Oro a la mejor película por Los domingos, en el Festival de Cine de San Sebastián.&nbsp;

La directora española Alauda Ruiz de Azúa recibe la Concha de Oro a la mejor película por "Los domingos", en el Festival de Cine de San Sebastián. 

AFP/ Ander Gillenea

SAN SEBASTIÁN.- La película española "Los domingos", que narra el despertar de una vocación religiosa en una brillante adolescente y el conflicto que crea en su familia, ganó este sábado la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.

Por su parte, el realizador belga Joachim Lafosse ganó la Concha de Plata a la mejor dirección por su largometraje "Six jours ce printemps-là", y la actriz china Zhao Xiaohong y el español José Ramón Soroiz compartieron ex aequo el premio a la mejor interpretación.

Lee además
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibe el premio Donostia, que otorga el Festival de San Sebastián, en reconocimiento a su trayectoria en el cine. 
LISTA DE GANADORES

Palmarés de la 73ª edición del Festival de cine de San Sebastián
El director colombiano Simón Mesa Soto recibe el premio a la mejor película latinoamericana por Un poeta, en San Sebastián.
FESTIVAL DE CINE

Película colombiana "Un poeta" triunfa en San Sebastián

El filme colombiano "Un poeta", de Simón Mesa Soto, se alzó con el galardón a mejor película latinoamericana.

"No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde tengo una certeza, y es que siempre hay gente distinta", dijo la directora de "Los domingos", Alauda Ruiz de Azúa, en referencia al personaje principal de su tercer largometraje.

Como en todos los proyectos de Ruiz de Azúa, "Los domingos" explora las relaciones y conflictos de una familia, en este caso la de Ainara, interpretada por la debutante Blanca Soroa, una joven de 17 años que sorprende a todos sus allegados al anunciarles que quiere ingresar en un convento de clausura.

La más impactada es su tía, representada por Patricia López Arnaiz, incapaz de aceptar la decisión.

Ruiz de Azúa ya ganó el premio Goya a la mejor dirección novel por "Cinco lobitos".

Camila Plaate, mejor actriz de reparto

Además de alzarse con el premio a la mejor dirección, el belga Lafosse, de 50 años ganó también el premio al mejor guión, que se unen a la Concha de Plata a la mejor dirección conseguida en 2015.

Respecto a los galardones a mejor intérprete, Zhao interpreta en "Jianyu laide mama" ("Su corazón late en una jaula") a una mujer que sale de la cárcel después de 10 años tras matar a su marido e intenta reconectar con un hijo que apenas la conoce.

El veterano actor vasco Soroiz intepreta en "Maspalomas" a un homosexual que vive lejos de su conservadora ciudad natal y se ve obligado a volver en la vejez para ingresar en una residencia.

La actriz argentina Camila Plaate se hizo con la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto por su papel en "Belén", la película de Dolores Fonzi basada en una historia real, la de una mujer tucumana acusada injustamente de homicidio por un aborto involuntario.

"Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha", dijo Plaate.

"The Voice of Hind Rajab", premio Donostia del público

En la gala de clausura abundaron las referencias a la guerra de Gaza, y la película "The Voice of Hind Rajab" se alzó con el Premio del público Ciudad de Donostia.

Esta cinta de la directora tunecina Kaouther Ben Hania explica la historia de la muerte de una niña palestina a manos del Ejército israelí, y los intentos desesperados por rescatarla.

"Dedicamos este premio de todo corazón a la familia de Hind Rajab, a su madre, y a toda su familia, que mantienen vivo su recuerdo en medio de un dolor insoportable", dijo el actor Motaz Malhees al recoger el premio.

El jurado estuvo presidido por el director español J.A. Bayona e incluía al productor estadounidense Mark Strong y a la directora Gia Coppola, entre otros.

La película "Un poeta", del director colombiano Simón Mesa Soto, se hizo con el premio Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana.

"Es duro hacer cine en Latinoamérica. Son años y años para sacar una película adelante, entonces es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer una película en Latinoamérica", dijo Mesa Soto al recibir el galardón en la gala de premiación del certamen en la ciudad vasca.

El protagonista de "Un poeta" es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.

Mesa Soto, nacido en Medellín hace 39 años, es un habitual de los festivales de cine. Su película de graduación, "Leidi", ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes en 2014.

"Un poeta" competía con otras once producciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Festival de San Sebastián anuncia la Concha de Oro de su 73ª edición

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025. video
MEDIDAS

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

El presidente colombiano Gustavo Petro.
POLÍTICA

Petro insiste en una constituyente pero se contradice y niega grandes modificaciones

Informe sábado 2 de septiembre de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Tormenta tropical Imelda se desplaza al norte de Cuba

Te puede interesar

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Por REYES UREÑA
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTACIÓN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Cartel de los Soles opera para desestabilizar a EEUU y Latinoamérica

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba