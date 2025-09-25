jueves 25  de  septiembre 2025
FESTIVAL

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

"Ballad of a Small Player" está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana "Conclave," ya estuvo el año en el festival

Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año en el festival

"Ballad of a Small Player" está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana "Conclave," ya estuvo el año en el festival

AFP/ANDER GILLENEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SEBASTIÁN.- El actor irlandés Colin Farrell estuvo este jueves en el Festival de cine de San Sebastián para presentar Ballad of a Small Player, el descenso a los infiernos de un jugador en Macao, la meca mundial del juego.

El otro foco de atención del día es Nuremberg, sobre el juicio a los jerarcas nazis en esa ciudad alemana después de la Segunda Guerra Mundial, un duelo interpretativo entre dos actores con Óscar: Russell Crowe, que interpreta al dirigente alemán Hermann Goering, y Rami Malek, en el papel de un psiquiatra responsable de vigilar la salud mental de los reos.

Lee además
La cinta fue dirigida por Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes.
SÉPTIMO ARTE

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
PREMIOS

Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones de los Premios juventud

Ambas películas compiten por la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen de la ciudad del norte de España, cuyo palmarés se conocerá en la gala de clausura el sábado.

Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año pasado en San Sebastián, antes de ganar el Óscar al mejor guion adaptado.

Farrell interpreta a Lord Doyle, un ludópata farsante y estafador a quien se le está acabando la suerte y vive acechado por las deudas en la ciudad china de Macao, colonia portuguesa hasta 1999, un escenario infrecuente en una película occidental, pese a sus atractivos.

Un personaje poco recomendable

"Lord Doyle representa a un alma perdida en un entorno muy extraño, sobrenatural, de increíblemente alta energía y de increíblemente alto riesgo, pero él es solo alguien que, como muchos de nosotros en este planeta, ha perdido el rumbo", explicó Farrell en conferencia de prensa.

"Probablemente, si lo viera entrar en la habitación, me daría la vuelta y saldría corriendo de allí. No confiaría en él", añadió, Farrell, sobre su personaje.

Sobre la elección de Macao, Berger dijo que no veía otra opción, pese a que no es fácil rodar ahí.

"Hay un personaje que está muy perdido y que realmente necesita encontrar, de cierto modo, su alma de nuevo, su centro espiritual. Y ese contraste se encontró perfectamente en Macao", añadió.

Farrell explicó que Macao le parecía un sitio "extraordinario", y que, cuando descansaban se escapaba a un barrio pesquero "a sentarse en un café con el guión a comer un bol de fideos y unas sardinas".

La película, que se pudo ver en el Festival de Toronto, cuenta también con la participación de Tilda Swinton, que interpreta a una detective privada que persigue a Farrell, y con la de la actriz chino-estadounidense Fala Chen.

En cuanto a Nuremberg, su director, el estadounidense James Vanderbilt, explicó en San Sebastián que Russell Crowe se comprometió totalmente con el proyecto y "quería estar seguro de ser la versión humana de Hermann Goering".

"Se volcó por completo y realizó una increíble cantidad de investigación. Viajó por toda Alemania a los diferentes lugares de la infancia de Goering. Es decir, realmente se metió de lleno", narró el director.

Un barrio de Barcelona

La tercera película presentada este jueves en el concurso fue Historias del buen valle, del director español José Luis Guerín.

Se trata de un documental ambientado en el barrio barcelonés de Vallbona -el buen valle, en catalán- que recuerda a En construcción, que le valió a Guerín el Goya al mejor documental en 2001.

La gente de muy diversos orígenes de este barrio popular, increíblemente aislada para pertenecer a una gran ciudad, se desfila por la película hablando con libertad y sin interrumpir su vida cotidiana.

El punto de partida del film fue "pequeño encargo museístico" sobre "barrios desfavorecidos de Barcelona", explicó el realizador barcelonés de 65 años en conferencia de prensa en San Sebastián.

"Empecé y vi, una vez entre en la pieza, que tenía que seguir, que ese barrio me preocupaba de una manera más profunda", añadió.

Con las tres películas mencionadas, ya se han proyectado las 17 que compiten por la Concha de Oro, y el viernes la atención estará centrada en la entrega del premio honorífico Donostia a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence.

En la sección competitiva Horizontes Latinos, dedicada al cine latinoamericano, este jueves se presentó Cobre, dirigida y escrita por el mexicano Nicolás Pereda, sobre un minero que se encuentra un cadáver en su camino al trabajo, convirtiéndose en sospechoso para su comunidad.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Rihanna anuncia el nacimiento de su hija Rocki Irish

Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de "Spider-Man 4"

Canción viral del cantante d4vd lo vincula a caso de feminicidio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final