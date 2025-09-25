Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

"Ballad of a Small Player" está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana "Conclave," ya estuvo el año en el festival

SAN SEBASTIÁN .- El actor irlandés Colin Farrell estuvo este jueves en el Festival de cine de San Sebastián para presentar Ballad of a Small Player, el descenso a los infiernos de un jugador en Macao, la meca mundial del juego.

El otro foco de atención del día es Nuremberg, sobre el juicio a los jerarcas nazis en esa ciudad alemana después de la Segunda Guerra Mundial, un duelo interpretativo entre dos actores con Óscar: Russell Crowe, que interpreta al dirigente alemán Hermann Goering, y Rami Malek, en el papel de un psiquiatra responsable de vigilar la salud mental de los reos.

Ambas películas compiten por la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen de la ciudad del norte de España, cuyo palmarés se conocerá en la gala de clausura el sábado.

Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año pasado en San Sebastián, antes de ganar el Óscar al mejor guion adaptado.

Farrell interpreta a Lord Doyle, un ludópata farsante y estafador a quien se le está acabando la suerte y vive acechado por las deudas en la ciudad china de Macao, colonia portuguesa hasta 1999, un escenario infrecuente en una película occidental, pese a sus atractivos.

Un personaje poco recomendable

"Lord Doyle representa a un alma perdida en un entorno muy extraño, sobrenatural, de increíblemente alta energía y de increíblemente alto riesgo, pero él es solo alguien que, como muchos de nosotros en este planeta, ha perdido el rumbo", explicó Farrell en conferencia de prensa.

"Probablemente, si lo viera entrar en la habitación, me daría la vuelta y saldría corriendo de allí. No confiaría en él", añadió, Farrell, sobre su personaje.

Sobre la elección de Macao, Berger dijo que no veía otra opción, pese a que no es fácil rodar ahí.

"Hay un personaje que está muy perdido y que realmente necesita encontrar, de cierto modo, su alma de nuevo, su centro espiritual. Y ese contraste se encontró perfectamente en Macao", añadió.

Farrell explicó que Macao le parecía un sitio "extraordinario", y que, cuando descansaban se escapaba a un barrio pesquero "a sentarse en un café con el guión a comer un bol de fideos y unas sardinas".

La película, que se pudo ver en el Festival de Toronto, cuenta también con la participación de Tilda Swinton, que interpreta a una detective privada que persigue a Farrell, y con la de la actriz chino-estadounidense Fala Chen.

En cuanto a Nuremberg, su director, el estadounidense James Vanderbilt, explicó en San Sebastián que Russell Crowe se comprometió totalmente con el proyecto y "quería estar seguro de ser la versión humana de Hermann Goering".

"Se volcó por completo y realizó una increíble cantidad de investigación. Viajó por toda Alemania a los diferentes lugares de la infancia de Goering. Es decir, realmente se metió de lleno", narró el director.

Un barrio de Barcelona

La tercera película presentada este jueves en el concurso fue Historias del buen valle, del director español José Luis Guerín.

Se trata de un documental ambientado en el barrio barcelonés de Vallbona -el buen valle, en catalán- que recuerda a En construcción, que le valió a Guerín el Goya al mejor documental en 2001.

La gente de muy diversos orígenes de este barrio popular, increíblemente aislada para pertenecer a una gran ciudad, se desfila por la película hablando con libertad y sin interrumpir su vida cotidiana.

El punto de partida del film fue "pequeño encargo museístico" sobre "barrios desfavorecidos de Barcelona", explicó el realizador barcelonés de 65 años en conferencia de prensa en San Sebastián.

"Empecé y vi, una vez entre en la pieza, que tenía que seguir, que ese barrio me preocupaba de una manera más profunda", añadió.

Con las tres películas mencionadas, ya se han proyectado las 17 que compiten por la Concha de Oro, y el viernes la atención estará centrada en la entrega del premio honorífico Donostia a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence.

En la sección competitiva Horizontes Latinos, dedicada al cine latinoamericano, este jueves se presentó Cobre, dirigida y escrita por el mexicano Nicolás Pereda, sobre un minero que se encuentra un cadáver en su camino al trabajo, convirtiéndose en sospechoso para su comunidad.

FUENTE: AFP