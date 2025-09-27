EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

NUEVA YORK. - El gobierno de EEUU revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petr o, por instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump, en una calle de esta ciudad, donde arengó una protesta en contra de Israel .

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, informó el Departamento de Estado en un mensaje oficial por la red X.

Petro, quien asistió a la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, se detuvo ante un grupo de personas que realizaba una protesta contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tomó un altavoz y llamó a los soldados de EEUU a que “desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”, según medios.

Horas más tarde, el presidente colombiano desestimó la decisión ejecutiva de EEUU, en una reacción impropia ante la medida de serias implicaciones. “No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo”, dijo por su cuenta de X.

"Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/statedept/status/1971758644929925312?s=48&t=20VtH28DbHRiou-3H4bMZQ&partner=&hide_thread=false Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

Petro contra Trump en pleno EEUU

En su arenga opuesta abiertamente a Israel Y a EEUU, Petro planteó un “ejército de salvación de la humanidad” para intervenir en Gaza y aseguró que hará una lista de voluntarios colombianos para luchar en territorios dominados por la organización terrorista Hamás.

“Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya", expresó.

Las palabras de Petro generaron la condena del expresidente de Colombia Iván Duque y de dirigentes de la comunidad internacional.

"Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”, expresó Duque en X

La decisión de la Casa Blanca fue apreciada por medios colombianos como de enormes implicaciones políticas en términos de relaciones internacionales, en medio de las tensiones por la lucha contra el narcotráfico que avanza EEUU en el Caribe para desarticular los carteles de la droga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IvanDuque/status/1971763553825968437?t=BBgmEH-RLhUHkj0PcFNAcA&s=09&partner=&hide_thread=false Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.” https://t.co/fX54rkgoLG — Iván Duque (@IvanDuque) September 27, 2025

FUENTE: Con información redes Departamento de Estado, Gustavo Petro, revista Semana