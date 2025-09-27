sábado 27  de  septiembre 2025
CINE

El Festival de San Sebastián anuncia la Concha de Oro de su 73ª edición

El Festival de cine de San Sebastián concluye este sábado por la noche con el anuncio del ganador de la Concha de Oro y el resto del palmarés

El actor español Álvaro Morte posa durante la promoción de la nueva serie Anatomía de un instante.&nbsp;

El actor español Álvaro Morte posa durante la promoción de la nueva serie Anatomía de un instante

AFP

SAN SEBASTIÁN.- El Festival de cine de San Sebastián concluye este sábado por la noche con el anuncio del ganador de la Concha de Oro y el resto del palmarés, en una 73ª edición en la que crítica y público han coincidido en gustos.

El jurado presidido por el director español J.A. Bayona dará a conocer a partir de las 19H00 GMT el film ganador de la Concha de Oro entre las 17 cintas competidoras, la mayoría de factura clásica y comprensible, así como al de la sección de cine latinoamericano Horizontes Latinos.

Lee además
La canción, coescrita por Lau Souffront, es un tema seductor que evoca la atracción y el deseo que surgen tras una conexión intensa
MÚSICA

La cantante Lau Souffront se presenta en el Miami Food Festival
La cinta fue dirigida por Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes.
SÉPTIMO ARTE

"Dolores", la película brasileña que busca conquistar San Sebastián

Las películas españolas "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, sobre la vocación religiosa de una adolescente; "Maspalomas", un film en vasco de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, sobre la vejez de un homosexual, e "Historias del buen valle", un documental de José Luis Guerín sobre un barrio popular de Barcelona, son las apuestas españolas más claras.

Sin olvidar "Los tigres", de Alberto Rodríguez, un thriller claustrofóbico ambientado en el mundo de los buzos industriales, cuyo difícil y bien resuelto rodaje bajo el agua agradó al público del certamen.

La argentina "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler, fue muy bien recibida por la crítica, y "Belén", dirigida e interpretada por Dolores Fonzi, recibió el calor de los espectadores, emocionados con el final feliz de la historia real de una injusticia, la de una joven acusada falsamente de homicidio por un aborto espontáneo.

La tercera película argentina que compite por la Concha de Oro es "27 noches", dirigida por el uruguayo Daniel Hendler, que inauguró el festival y que está inspirada también en un caso real, el de una mujer mayor, bohemia y con ganas de vivir, a quien sus hijas querrían dar por incapacitada.

Se espera que la gala de clausura tenga momentos de apoyo a los palestinos, tras las tres manifestaciones que vivió la ciudad durante el festival y las expresiones de solidaridad de numerosos artistas, como la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, que el viernes cargó contra "el genocidio" en Gaza, en sus palabras, en la conferencia de prensa que precedió a la entrega del premio Donostia a su carrera.

Jolie, Farrell y Russell Crowe, también en la pugna

La carrera por la Concha de Oro tuvo además a tres grandes estrellas invitadas: el irlandés Colin Farrell y la estadounidense Angelina Jolie, que defendieron sus películas en San Sebastián, y Russell Crowe, que no vino.

Jolie es la protagonista de "Couture", de la directora francesa Alice Winocour. En ella interpreta a Maxine, una directora de cine invitada a la Semana de la Moda de París que recibe la noticia de que sufre cáncer de mama.

Farrell interpreta en "Ballad of a Small Man" a Lord Doyle, un ludópata farsante y estafador a quien se le acaba la suerte y vive acechado por las deudas en la ciudad china de Macao, meca del juego de Oriente, y uno de los grandes atractivos del film, por su presencia poco frecuente como escenario cinematográfico.

Finalmente, Russell Crowe encarna en "Nuremberg" al dirigente nazi Hermann Goering, enfrentado en un duelo interpretativo a Rami Malek, en el papel de un psiquiatra responsable de vigilar la salud mental de los reos del juicio a la cúpula nazi tras la Segunda Guerra Mundial.

El film que clausura la 73ª edición del festival, tras el anuncio del palmarés, es el thriller "Winter of the Crow", de la directora polaca Kasia Adamik, hija de otra directora, Agnieszka Holland, que resulta que concursa con "Franz", un biopic del escritor checo Franz Kafka.

"Winter of the Crow" está ambientada en la Polonia comunista de finales de 1981, donde rige la ley marcial y el país queda paralizado justo cuando una profesora británica de psiquiatría llega como docente invitada a la universidad.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El cineasta iraní Jafar Panahi, determinado a trabajar en su país pese a la censura

París se prepara para una Semana de la Moda "histórica"

La valentía Sor Juana Inés de la Cruz llevada a escena en una ópera

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los pagos del Seguro Social ya no se harán por cheque en  EEUU
PREVISIÓN

Seguro Social reitera alerta sobre cambio en los pagos a partir del 30 de septiembre

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
VENEZUELA

Maduro evade preguntas de periodista china sobre drogas

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
ESTRATEGIAS

Para solicitar la nacionalidad estadounidense, ¿es necesario contar antes con una Green Card activa?

Una de las playas cristalinas del parque El Tayrona. 
TURISMO

Una escapada a Santa Marta desde Miami

Te puede interesar

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Florida refuerza ofensiva migratoria con más de 6.000 arrestos en cinco meses

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)
BOLIVIA

Jorge “Tuto” Quiroga aventaja por 7,7 puntos a Rodrigo Paz en primera encuesta rumbo al balotaje

Embajada de EEUU en La Habana, Cuba.
DEMOCRACIA

EEUU insiste, cero negociación con el régimen de Cuba