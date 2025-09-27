sábado 27  de  septiembre 2025
FESTIVAL DE CINE

Película colombiana "Un poeta" triunfa en San Sebastián

La película del director colombiano Simón Mesa Soto concursaba con otras once producciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay

Póster promocional del filme Un poeta, del director colombiano Simón Mesa Soto, que se alzó con el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián.&nbsp;&nbsp;

Póster promocional del filme Un poeta, del director colombiano Simón Mesa Soto, que se alzó con el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián.  

Captura de pantalla/ Imdb

SAN SEBASTIÁN.- La película "Un poeta", del director colombiano Simón Mesa Soto, ganó este sábado el premio a la mejor película latinoamericana en la 73ª edición del Festival de cine de San Sebastián, en el norte de España.

"Es duro hacer cine en Latinoamérica. Son años y años para sacar una película adelante, entonces es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer una película en Latinoamérica", dijo Mesa Soto al recibir el galardón en la gala de premiación del certamen en la ciudad vasca.

Lee además
The Strangers: Chapter 2 lleva la franquicia a un nuevo territorio con más suspenso. 
CINE

Madelaine Petsch de víctima a vengadora en "The Strangers: Chapter 2"
Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año en el festival
FESTIVAL

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

El protagonista de "Un poeta" es Óscar Restrepo, un poeta que acabó sin brillar a la altura de lo que prometía, en cuya vida aparece una prometedora adolescente a la que ve como un diamante literario en bruto.

Mesa Soto, nacido en Medellín hace 39 años, es un habitual de los festivales de cine. Su película de graduación, "Leidi", ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes en 2014.

"Un poeta" concursaba con otras once producciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Muere la actriz francoitaliana Claudia Cardinale a los 87 años

Henry Cavill sufre accidente durante rodaje de "Highlander"

Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de "Spider-Man 4"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Debate en el pleno de la Comisión de Miami-Dade.
ARCAS PÚBLICAS

Miami-Dade: En tiempos de bolsillos apretados, tamaño del gobierno condal crece

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
DECISIÓN

EEUU deporta a Melody González Pedraza, exjueza aliada del régimen cubano

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025. video
MEDIDAS

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

El presidente colombiano Gustavo Petro.
POLÍTICA

Petro insiste en una constituyente pero se contradice y niega grandes modificaciones

Te puede interesar

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Por REYES UREÑA
El presidente Donald J. Trump junto a la viuda de Charlie Kirk en la ceremonia de homenaje al líder conservador asesinado.  video
CONNOTACIÓN

Homenaje a Kirk: Un grito de guerra por la reconciliación final

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
ENTREVISTAS

"Bondades" capitalistas para los oligarcas del régimen

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Cartel de los Soles opera para desestabilizar a EEUU y Latinoamérica

El congresista Mario Díaz-Balart
DICTADURA

Mario Díaz-Balart pide al Tesoro investigar a músicos por posibles violaciones de sanciones a Cuba