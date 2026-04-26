domingo 26  de  abril 2026
MÚSICA

La Fenice de Venecia cancela colaboraciones con la directora Beatrice Venezi

El nombramiento de Venezi había generado protestas sindicales para pedir su revocación, al considerar que su trayectoria no era equiparable a la de sus predecesores

La Fenice de Venecia.

La Fenice de Venecia.

Captura de pantalla/Instagram/@Teatrolafenice

ROMA.- La ópera de La Fenice de Venecia anunció este domingo la cancelación de "todas las colaboraciones futuras" con la directora italiana Beatrice Venezi, quien debía asumir la dirección artística del teatro para el periodo 2026-2030, tras unas polémicas declaraciones en las que acusaba a la orquesta de nepotismo.

La ruptura fue comunicada por la Fundación Teatro La Fenice a través de su superintendente, Nicola Colabianchi, después de que Venezi afirmara en una entrevista con el diario argentino La Nación que en la orquesta los puestos "se pasan prácticamente de padres a hijos".

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"La decisión ha madurado a raíz de las reiteradas y graves declaraciones públicas de la maestra, ofensivas y lesivas para el valor artístico y profesional de la Fundación Teatro La Fenice y de su Orquesta", señala la institución en un comunicado.

Asimismo, subraya que dichas afirmaciones son "incompatibles con los principios de la Fundación y con el respeto debido a los maestros de la Orquesta" y reafirma su compromiso con un entorno basado en "el respeto mutuo, la colaboración constructiva y la excelencia artística".

Reacción

En la citada entrevista, Venezi defendió su designación argumentando que su intención de "renovar" el teatro había generado resistencias internas.

Su nombramiento, anunciado en septiembre de 2025, había generado protestas sindicales para pedir su revocación, al considerar que su trayectoria no era equiparable a la de sus predecesores y denunciar una supuesta falta de transparencia en su designación.

"Yo no tengo padrinos, no vengo de una familia de músicos. Y esta es una orquesta en la que los puestos se pasan de padres a hijos", afirmó la italiana en la entrevista.

Y añadió: "Soy mujer, tengo 36 años, sería la primera mujer directora de La Fenice y quiero renovar. Tienen miedo del cambio".

Las declaraciones provocaron la reacción de la Representación Sindical Unitaria (RSU) del teatro, que expresó su "profunda consternación" ante unas afirmaciones que calificó de "graves, falsas y ofensivas".

Los representantes sindicales defendieron en un comunicado la profesionalidad de los músicos y aseguraron que son seleccionados mediante "concursos públicos internacionales basados en el talento y en el rigor procedimental".

Asimismo, advirtieron de que una eventual presencia de Venezi en su escenario se produciría en un contexto de "profunda tensión", considerando que ya no existían condiciones para una relación "armoniosa y fructífera".

El nombramiento de la directora, además de las críticas por falta de transparencia, fue cuestionado desde el inicio por su cercanía ideológica al Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

Pese a las críticas previas, tanto la dirección del teatro como el Ministerio de Cultura habían mantenido hasta ahora su respaldo a la directora.

Sin embargo, tras la ruptura definitiva, el titular de Cultura, Alessandro Giuli, ha expresado su "más completa confianza" en la gestión de Colabianchi con el deseo de que esta decisión permita "despejar malentendidos, tensiones e instrumentalizaciones de cualquier tipo" en favor de la institución veneciana.

FUENTE: EFE

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