Alejandro Sanz y Stephanie Cayo presumen romance en Machu Pichu

MIAMI.- Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan compartiendo postales de su romance en redes sociales. La más reciente ha sido durante su visita al centro arqueológico de Machu Picchu , en Perú, país natal de la actriz de la serie de Netflix DOC.

Sanz ha aprovechado unos días libres, en medio de su paso por Estados Unidos con la gira ¿Y Ahora Qué?, para disfrutar de una escapada romántica con la actriz.

Alejandro Sanz1 Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Machu Pichu. Captura de pantalla/Instagram/@alejandrosanz

Según Infobae, Sanz y Cayo recorrieron la ciudadela inca y la ciudad de Cusco, acompañados de su equipo de seguridad. No obstante, permitieron que fanáticos les saludaran y les hicieran fotografías.

El intérprete quiso dejar constancia de su paso por el país sudamericano y compartió un selfie junto a la actriz y escribió: "Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición", escribió sobre la fotografía.

Instaromance

Esta no es la primera vez que alguno de los famosos publica imágenes de sus encuentros.

Aunque inicialmente mantuvieron un perfil bajo respecto a su vínculo amoroso, ambos artistas han optado por compartir registros visuales que confirman su actual cercanía.

Tras una primera publicación realizada por el intérprete español, la actriz peruana correspondió el gesto mediante la difusión de imágenes donde se les observa en una actitud notablemente afectuosa.

Cayo utilizó su perfil oficial para documentar los festejos relacionados con su trigésimo octavo cumpleaños en un evento que congregó a su círculo íntimo de amistades y familiares. La publicación fue encabezada únicamente por los símbolos de un pastel y un corazón blanco, pero el contenido visual adquirió mayor relevancia al incluir fotografías junto al intérprete de Amiga Mía.