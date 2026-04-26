Fundación Félix Varela abre convocatoria para su Concurso Literario 2026

MIAMI – Como parte del compromiso de preservar y difundir el pensamiento de uno de los pilares de la identidad cubana, la Fundación Félix Varela ha lanzado oficialmente la convocatoria para su Concurso Literario 2026 . Bajo la temática central de la Vida y obra del Venerable Padre Félix Varela, el certamen busca conectar el talento de cubanos alrededor del mundo a través del ejercicio de la escritura.

La iniciativa, una cita imprescindible para el acervo cultural de la comunidad, invita a la participación de diversas generaciones.

SUCESOS Piden investigar a esposo de exreina de belleza asesinada por su suegra

CORONA Visita de Carlos III a EEUU se encuentra en entredicho tras tiroteo en cena de corresponsales

Categorías y Requisitos de Participación

El concurso está dividido en dos niveles fundamentales:

Juvenil: Para escritores de entre 13 y 17 años inclusive.

Adulto: Para mayores de 18 años.

De acuerdo con las bases, los concursantes deben ser cubanos o de origen cubano. El certamen permite la participación tanto de residentes en la isla —a través de sus parroquias— como de integrantes de la diáspora cubana en cualquier país del mundo.

Las obras pueden presentarse indistintamente en español o inglés, con un límite de un trabajo original por participante.

Premios y Reconocimientos

El jurado, designado por la Fundación, evaluará la adecuación temática, el uso de fuentes, la calidad de la escritura y la originalidad. Los galardonados recibirán:

Primer Lugar: 500 dólares en efectivo y una biografía del Padre Varela.

Segundo Lugar: 300 dólares en efectivo y una obra escrita por el Venerable.

Tercer Lugar: 100 dólares en efectivo y un ejemplar de la autoría de Varela.

Plazos

Los trabajos deben enviarse bajo un sistema de anonimato absoluto. El documento (formato DOC, Arial 12, a doble espacio) no debe contener datos personales, los cuales serán manejados de forma privada por la Fundación para identificar al ganador solo tras el fallo del jurado. La extensión requerida es de un mínimo de tres páginas y un máximo de ocho.

La fecha límite para la recepción de los originales es el 18 de julio de 2026, y la entrega puede realizarse por dos vías:

Correo postal: 85 Grand Canal #106, Miami, Florida 33144.

Correo electrónico: [email protected]

Resultados

Los resultados finales se darán a conocer en noviembre, durante la celebración de la Peña Vareliana. En este evento, que promete ser una gran reunión de la intelectualidad y la fe cubana, se realizará la entrega oficial de los premios, celebrando no solo la destreza literaria, sino el legado del hombre que "nos enseñó primero en pensar".