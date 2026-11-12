jueves 12  de  noviembre 2026
POLÉMICA

Jesse Huerta asoma cobro de regalías a Joy por cantar canciones de "Jesse y Joy"

De acuerdo con lo señalado por Jesse, aún quedan procesos legales por resolver en torno al uso del nombre del grupo "Jesse & Joy"

El dúo mexicano Jesse & Joy.

El dúo mexicano Jesse & Joy.

Cortesía/Luis Ugueto
Por Sofía Calvo

Jesse Huerta respondió a los rumores sobre si su hermana Joy tendrá que pagarle regalías por cantar las canciones del dueto "Jesse & Joy", agrupación que abandonó en septiembre de este año para seguir otros proyectos musicales.

“Las canciones pues son parte de los dos, o sea, mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces, las canciones no dejan de ser de los compositores”, declaró en una entrevista con el programa Hoy.

Lee además
La escritora Nedda G. de Anhalt. 
OBITUARIO

Fallece en Ciudad de México la escritora cubana Nedda G. de Anhalt
La cantante Brenda Navarrete.  video
MÚSICA

Brenda Navarrete muestra múltiples facetas que dan vida a nuevo espectáculo, "Yo"

De acuerdo con lo señalado por Jesse, aún quedan procesos legales por resolver en torno al uso del nombre del grupo. "A mí no me corresponde el tema legal, gracias a Dios, por eso tengo un equipo de trabajo, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer", explicó.

Entretanto, Joy prevé conservar en su repertorio los grandes éxitos del dúo durante la gira que emprenderá en 2027 por México y Estados Unidos, cuyos materiales promocionales advierten que las presentaciones se llevarán a cabo "sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke".

La separación de Jesse y Joy Huerta

A través de un comunicado, Jesse Huerta anunció su decisión de tomar un rumbo separado del de su hermana para dedicarse a nuevos proyectos personales y profesionales.

Sin embargo, Joy reveló que, si bien estaba al tanto del nuevo proyecto musical "Jesse and the Supernovas", supo de la decisión de su hermano tan solo 20 minutos antes de que el mensaje saliera a la luz.

"Con la frente en alto decidí continuar. No es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir si él toma la decisión de bajar, si él puede tomar la decisión de seguir", dijo en su momento la cantautora.

A partir de ese momento, la controversia en torno a los hermanos ha ido en aumento, alimentada por presentaciones cargadas de evidente tensión, pronunciamientos de la esposa de Jesse en redes sociales y un último concierto previsto para el 4 de diciembre en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, México.

Temas
Te puede interesar

Conozca la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026

Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy como "un logro de toda una cultura"

Surgen nuevas denuncias contra Russell Brand tras ser condenado por delitos sexuales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
Descenso térmico

Miami se prepara para sacar los abrigos: el frente frío ya tiene hora de llegada

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó el jueves que se habían encontrado más víctimas tras el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos ocurrido el día anterior, elevando el número de fallecidos a al menos seis, con 19 heridos. Las labores de búsqueda continuaban en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, según informó la agencia,
EEUU

Al menos ocho muertos por el colapso de un edificio en Nueva York

Carlos Giménez es reelegido al Congreso federal. 
EEUU

Congresista Giménez exige protección a María Corina Machado ante amenazas de muerte

Marc Anthony. 
MÚSICA

Marc Anthony vuelve a Venezuela con "The Last Dance World Tour 2027"

El actor y comediante Russell Brand y su esposa, Laura, arriban a un tribunal en Londres. 
POLÉMICA

Surgen nuevas denuncias contra Russell Brand tras ser condenado por delitos sexuales

Te puede interesar

Rodolfo Molina Conde, de 24 años.  
ROBO DE COMBUSTIBLE

Un surtidor marcaba 20 dólares; la Policía atribuye a un conductor el robo de 275 galones

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El congresista federal, Carlos Giménez.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Congresista Carlos Giménez invita a Elon Musk a trasladar Tesla a Florida

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA.
Grupo IDEA

Aguiar reclama elecciones en Venezuela y señala el camino pendiente para recuperar la democracia

Imagen referencial.
Descenso térmico

Miami se prepara para sacar los abrigos: el frente frío ya tiene hora de llegada

El analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco
ANÁLISIS

Carlos Blanco en Grupo IDEA: "Sin fecha electoral no hay salida en Venezuela"