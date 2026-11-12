Jesse Huerta asoma cobro de regalías a Joy por cantar canciones de "Jesse y Joy"

Jesse Huerta respondió a los rumores sobre si su hermana Joy tendrá que pagarle regalías por cantar las canciones del dueto "Jesse & Joy" , agrupación que abandonó en septiembre de este año para seguir otros proyectos musicales.

“Las canciones pues son parte de los dos, o sea, mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces, las canciones no dejan de ser de los compositores”, declaró en una entrevista con el programa Hoy.

De acuerdo con lo señalado por Jesse, aún quedan procesos legales por resolver en torno al uso del nombre del grupo. "A mí no me corresponde el tema legal, gracias a Dios, por eso tengo un equipo de trabajo, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer", explicó.

Entretanto, Joy prevé conservar en su repertorio los grandes éxitos del dúo durante la gira que emprenderá en 2027 por México y Estados Unidos, cuyos materiales promocionales advierten que las presentaciones se llevarán a cabo "sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke".

La separación de Jesse y Joy Huerta

A través de un comunicado, Jesse Huerta anunció su decisión de tomar un rumbo separado del de su hermana para dedicarse a nuevos proyectos personales y profesionales.

Sin embargo, Joy reveló que, si bien estaba al tanto del nuevo proyecto musical "Jesse and the Supernovas", supo de la decisión de su hermano tan solo 20 minutos antes de que el mensaje saliera a la luz.

"Con la frente en alto decidí continuar. No es una decisión fácil, pero la verdad es que estoy orgullosa de poder decir si él toma la decisión de bajar, si él puede tomar la decisión de seguir", dijo en su momento la cantautora.

A partir de ese momento, la controversia en torno a los hermanos ha ido en aumento, alimentada por presentaciones cargadas de evidente tensión, pronunciamientos de la esposa de Jesse en redes sociales y un último concierto previsto para el 4 de diciembre en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, México.