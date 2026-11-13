Premio Diego Rísquez/Cine de Autor regresa en su IV edición

En esta entrega compiten 15 producciones nacionales (nueve largometrajes y seis cortometrajes) realizadas por cineastas venezolanos dentro y fuera del país.

CARACAS.- Con el propósito de honrar la memoria de uno de los cineastas venezolanos más influyentes, el Premio Diego Rísquez/Cine de Autor celebrará su IV edición el próximo martes 15 de diciembre de 2026 en el Trasnocho Cultural, fecha que coincide con el natalicio del recordado director de Reverón y Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador.

En esta entrega bienal —creada en 2019— compiten 15 producciones nacionales (nueve largometrajes y seis cortometrajes) realizadas por cineastas venezolanos dentro y fuera del país. Con esta selección oficial, el galardón alcanza un registro histórico de 72 películas evaluadas a lo largo de sus cuatro ediciones. Un jurado independiente elegirá una obra ganadora por categoría, cuyos directores recibirán un diploma y una escultura creada especialmente por el artista Carlos Castillo.

CELEBRIDADES Avril Lavigne revela que se convirtió en madre por primera vez

ESCENA "The Crime of Creation" lleva teatro inmersivo cubano a la Semana del Arte de Miami

La curaduría y organización del evento está a cargo de un comité estrechamente ligado a la vida y obra de Rísquez, conformado por su hija Amapola Rísquez (coordinadora general), su hermana Zanahoria Rísquez (productora) y los cineastas Leonardo Henríquez, Óscar Lucien y Joe Torres.

Selección Oficial 2026

Largometrajes:

Sursum corda, amore, de G. Galo.

Mariposa de papel, de Rafael Medina.

Cáceres, de Jorge Saim y Alexander Fernández.

El sonido es el cuerpo, de Diego Murillo.

Casas Muertas, de Rosana Matecki.

La muerte no tiene dueño, de Jorge Thielen.

Fuerza artista, de El Gaba.

Turba, de Luis y Andrés Rodríguez.

Zafari, de Mariana Rondón.

Cortometrajes:

Del plato a la boca a veces se cae la sopa, de Stefanía Innocenti.

Un toro llama, de Nelson Algomeda.

Última vez hace mucho tiempo, de Santiago Marín.

Canciones que cantamos en la oscuridad, de Fernando Alva.

Las vías del tren, de Leandro “Lioh” Navarro.

Una Lucía, de Gabriel La Cruz.

Proyecciones especiales

Como antesala a la ceremonia de premiación, el público podrá disfrutar en el Trasnocho Cultural, en Las Mercedes (Caracas), de dos funciones especiales de Reverón (2011), una de las obras más emblemáticas de Diego Rísquez, los días sábado 4 y sábado 12 de diciembre de 2026.