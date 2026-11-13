De Albee a Celdrán: Lectura abierta en Miami de "La historia del zoológico"

Los actores Caleb Casas y Caleb Scott en una escena de La historia del zoológico.

MIAMI.- En medio de la nueva revolución industrial que, además de magníficas herramientas digitales, nos ha "regalado" una época complicadísima para la comunicación social, el teatro viene a salvarnos, precisamente con la adaptación de clásicos contemporáneos, como La historia del zoológico (The Zoo Story, su título original), que la compañía Arca Images estrenó en Miami el pasado fin de semana y aun continúa en cartelera.

El dramaturgo estadounidense Edward Albee (1928-2016) dejó abierta a directores e intérpretes la puesta en escena de The Zoo Story, una de sus primeras obras teatrales (1958) que cuenta con solo dos personajes y una escenografía mínima (un banco de parque), pero con una carga emocional y psicológica desbordante.

Aquí en Miami se ha tomado buena nota de la sugerencia de Albee para presentar un montaje que mucho tiene que ver con esta ciudad, sin dañar la universalidad del texto.

El reconocido director cubano Carlos Celdrán se hace cargo del famoso diálogo entre dos desconocidos (originalmente en el Central Park de Nueva York), un encuentro que, como bien apunta un comunicado de prensa de la compañía, rompe la calma de una tarde cualquiera, y de paso pregunta si esto podría ser el Miami de hoy.

La puesta de Celdrán mantiene la desnudez del escenario con que suele representarse esta obra alrededor del mundo. Lo hace para validar la fuerza de la palabra por encima de todo, e incorpora algo nuevo, quizá, que es el bilingüismo español/inglés, una alternancia que ciertamente ni rompe el sentido ni molesta en una ciudad “mestiza”.

De esta manera, el personaje central, Jerry, quien entra diciendo: "¡He estado en el zoológico!", pero en realidad es de lo que menos quiere hablar, podría ser un inmigrante que vive en un barrio marginal y, en medio de su locura, busca a toda costa una conversación "normal".

Albee, que se sepa, no planteó el tema de la inmigración, pero sí la diferencia de estatus social. Para esto presenta a Peter, un ejecutivo editorial que se encuentra leyendo en su banco de siempre, en un parque, por qué no, de Miami.

Cuesta creer que una larga conversación pueda desarrollarse entre dos desconocidos -mucho más a día de hoy-, pero precisamente ese sentido de lo no habitual o del absurdo es el que Albee utiliza para remarcar que todos necesitamos hablar cara a cara -y no "chatear" desde un teléfono-, incluso en el caso de una persona acomodada, con una hermosa familia y mascotas en el hogar, como Peter.

Si bien el trabajo del actor cubano Caleb Casas resulta muy convincente en un personaje tan complicado como el de Jerry, que necesita mucha fuerza y concentración para encarnar a un desequilibrado emocional, es el actor y escritor estadounidense Caleb Scott quien, a nuestro juicio, entrega a la puesta un resultado magnífico.

El personaje de Peter parece ser de relleno y no lo es. Es el encargado de hacer “verdadero” este diálogo supuestamente imposible que termina en sangre, tras la lucha por ese banco donde ambos se encuentran, como símbolo de pertenencia y orgullo.

Es Peter quien debe hacernos entender, o intenta explicarnos con escasas palabras, por qué estaba ahí y por qué aceptó conversar con un extraño, con un desequilibrado.

En este papel, Scott es perfecto. Es el que soporta todo, hasta que le hagan cosquillas, pero no se marcha. Es el que habla en español e inglés sin que se noten costuras, apoyado por esa magnífica gestualidad del silencio que no todo el mundo es capaz de conseguir.

La puesta de Celdrán deja que el tiempo corra –hasta el final- una hora y quince minutos, evidentemente para favorecer un texto en ocasiones inserto dentro del denominado "teatro del absurdo", muy necesario, como decíamos arriba, para abordar las comunicaciones a día de hoy. La utilería es mínima -un banco, un libro- y por supuesto no aparece ningún teléfono.

Celdrán confía en que su actor principal sostenga el ritmo todo el tiempo, pero es precisamente ese recurso el que hace la puesta un poco lineal. Es difícil romper un monólogo que trata de explicar por qué se ha llegado hasta allí; sin embargo, el tiempo transcurre, y no es hasta la escena en la que Jerry narra el entorno donde vive e introduce a un tercer personaje (el perro feroz de su vecina), cuando la puesta da un giro dramático por primera vez.

Ganador del Premio Nacional de Teatro de Cuba en 2016, el trabajo de Celdrán es muy conocido en Miami.

Por solo citar un ejemplo, suya es la puesta e investigación de "Papier Maché", una obra igualmente estrenada con Arca Images en 2024 y que, como apuntamos en aquel momento, rasga la piel y alerta sobre los peligros del totalitarismo.

Aquella pieza es "un acto de memoria" sobre la vida y la obra de la pintora cubana Antonia Eiriz, forzada por la oficialidad a retirarse de la escena pública.

Ahora Celdrán echa manos de uno de los dramaturgos estadounidenses más importantes, Edward Albee (¿Quién teme a Virginia Woolf?, 1962), que en un primer momento no encontró productor en su país para The Zoo Story, y tuvo que estrenarla en Berlín, Alemania, en 1959.

Si la obra se estrenó en Alemania, habrá pensado Celdrán, ¿por qué no traerla a Miami 67 años después?

Bancos y parques hay, y necesidad de comunicarse, incluso con un extraño, también. El resultado es un teatro de autor en manos de otro autor, que lo lleva perfectamente a su terreno dialéctico y conceptual.

Bajo la producción ejecutiva y dirección artística de Alexa Kuve, la pieza es una presentación conjunta con el Miami-Dade County Auditorium y el Roxy Theater Group, y se exhibe hasta este domingo en el Westchester Cultural Arts Center.

Con estas producciones, según el programa de mano, la compañía, que está a punto de cumplir sus 25 años, "reafirma su compromiso con un teatro en español de alto nivel artístico, capaz de dialogar con los grandes textos universales desde una mirada actual, diversa y profundamente humana".

Este año celebran, además, el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.