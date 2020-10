La moda dialoga con su pasado y presente en el Met de Nueva York

Andrew Bolton, curador de Wendy Yu a cargo de The Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art y Anna Wintour, editora en jefe de American Vogue y directora artística de Condé Nast, asisten a la vista previa para la prensa de la exposición de The Costume Institute " About Time: Fashion and Duration "el 26 de octubre de 2020, que estará a la vista del 29 de octubre de 2020 al 7 de febrero de 2021 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.