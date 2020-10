Moda: Jorge Duque seduce a las novias con nueva colección

bogota fashion week 5.jpg Uno de los diseños que conforman Si yo no tengo amor, yo nada soy, la nueva propuesta para novias de Jorge Duque. Cortesía/ Bogotá Fashion Week

“En esta colección quiero presentar a una mujer tranquila, serena. Es una colección de novias que está pensada no para una boda gigante, ultra lujosa con aglomeración, sino para momentos más íntimos, pensando en que tiene que ver con el amor, con la decisión de dos personas y de celebrar con quienes se quiere”, expuso Jorge Duque a DIARIO LAS AMÉRICAS.

bogota fashion week 4.jpg Las plumas adornan la propuesta en trajes de novia de Jorge Duque. Cortesía/ Bogota Fashion Week

“Es un poco borrar ese escenario convencional de una boda que ahora puede pasar en la terraza, en una finca, en un balcón o al lado del mar; el encuentro de dos personas con gente muy allegada y a través de colores muy suaves y texturas tenues para crear momentos íntimos. Así que la esencia de la colección es el recuerdo, lo fraterno, es el amor definitivamente”, agregó.

jorge duque bfw .jpg Vestido de novia que conforma la nueva colección bridal de Jorge Duque. Cortesía/ Bogota Fashion Week

Duque reveló que hacía un tiempo buscaba la inspiración y no la encontraba, pero uno de esos días en los inicios de la cuarentena bogotana vio una película de Krzysztof Kieslowski con la banda sonora del polaco Zbigniew Preisner, que le proporcionó el eslabón que le faltaba para dar vida a la colección: lo inquebrantable del amor.

bogota fashion week 6.jpg Uno de los vestidos de novia que propone el diseñador Jorge Duque para esta temporada bridal. Cortesía/ Bogota Fashion Week

“Desde antes estaba pensando en la inspiración y algo no me llegaba. Me senté a ver la trilogía de Kieslowski, y en la película Azul, del año 93, el final de la película es una canción por la unificación de Europa en la que Preisner desarrolla esta carta a los Corintios y la musicaliza con orquesta sinfónica y voces líricas hermosas. Y cuando veo todo eso, la letra y la musicalidad con que la que se trasmite, dije: esta es mi colección”, recordó Jorge Duque.

“Había perdido a mi padre y seres queridos habían sufrido muchísimo por el tema del coronavirus, entonces estaba muy conmovido. Y encontrar esta película hizo que consolidara la colección; realmente fue una manera de sanar a través de esa música. Y a partir de eso me empecé a imaginar colores muy suaves, el cielo, los atardeceres, momentos íntimos, ese halo de velo suave que tienen las fotografías de los 70 y un poco también la luz de los pintores flamencos, de los holandeses, todo para celebrar lo intocable que es el amor”, agregó.

jorge duque novias bogota fashion week .jpg Una de las piezas de la nueva colección para novias del diseñador de moda Jorge Duque. Cortesía/ Bogota Fashion Week

Asimismo, Duque quería enviar un mensaje de empatía con esta colección que le supuso un sinfín de desafíos, pero que también lo hizo crecer ante las dificultades.

“Fue súper difícil. Todas las plumas son hechas a mano, excepto una falda que tiene plumas reales; todas son bordadas con hilo. Mis asistentes hicieron plumitas en sus casas y yo enviándoles música, inspiración para que entendieran el feeling (concepto) de lo que íbamos a hacer. Encontré los materiales con una cadena de suministro completamente interrumpida, porque no había importaciones a nuestros países. Fue muy difícil desde el punto de vista logístico, pero también fue emocionante y demostró que cuando uno le pone pasión a las cosas, las puede hacer”, contó.

“Puedo decir que me divertí cuando estaba consolidando todo el concepto, cuando estábamos armando la colección. Por fortuna nos permitieron abrir el taller para terminar de coser y hacer la fotografía. Pero sí fue una experiencia enriquecedora hacer una colección en cuarentena. Y nos permitió ver nuestras habilidades desde un lugar mucho más personal”, añadió.

Sobre qué vislumbra en el futuro de la industria de la moda, comentó:

“Creo que es que la moda tiene entre su ADN mas profundo el sentido plástico, estético, una industria sumamente resiliente que, a pesar de todas las grandes crisis, ha sido capaz de salir adelante, de romper paradigmas y enseñarnos nuevas maneras de comunicarnos a través del vestuario”. “En este momento estamos mirando qué tanto nos ha costado, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien. Algunos de mis colegas han tenido que cerrar los talleres. Conozco gente en Latinoamérica que está en problemas financieros gravísimos con los arriendos o la nómina”, agregó.

Sin embargo, a pesar de la crisis, la nueva colección de novias de Duque ha encontrado siluetas que arropar en ese gran día.

“Mi colección se ha movido muy bien entre mis clientes en términos de ventas. Las bodas se siguen haciendo, no me han cancelado ningún pedido. Así que soy optimista en cuanto al futuro inmediato de la moda”, indicó.

Pero más que el efecto de la pandemia en la industria, le preocupa los estragos que la moda ha causado en el planeta, algo de lo que ha estado más consciente en los últimos meses.

“Me parece mucho más peligroso, y creo que esto sí nos llevó a pensar con mucha más seriedad frente a la responsabilidad que tenemos en términos de lo sostenible, de la huella de carbono que estamos dejando, del gasto de agua, una cantidad de cosas que ahora me cuestiono con más hincapié cuando compro materiales a los proveedores”, señaló Duque sobre lo que considera debe cambiar por parte de la industria de la moda a favor del medioambiente.

“El futuro de la moda tiene que girar hacia ese punto, no sé si sucederá en el futuro inmediato. Las bodas seguirán, porque celebramos los momentos especiales y eso está entronizado en la cultura contemporánea”.