La Mostra de Venecia estrena el filme de posguerra "The Brutalist"

VENECIA.- El filme The Brutalist, una epopeya de la posguerra sobre un sobreviviente del Holocausto que intenta reconstruir una vida en Estados Unidos, es una fantasía. Pero el cineasta Brady Corbet desearía que no fuera así.

Inspirada en parte en el libro del fallecido Jean-Louis Cohen Architecture in Uniform, la película protagonizada por Adrien Brody como un arquitecto húngaro tuvo su estreno mundial el domingo por la tarde.

A lo largo de décadas, The Brutalist cuenta la historia de László Tóth y sus intentos por continuar con su arte después de la guerra en Estados Unidos. Brody interpreta a Tóth, y Felicity Jones a su esposa, Erzsébet. Ambos viven casi en la pobreza hasta que un rico industrial, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), le da un importante contrato a Tóth. Joe Alwyn y Alessandro Nivola también protagonizan la película.

Brody dijo que era un personaje y una historia por los que sintió una: "afinidad y comprensión inmediatas". Su madre, la fotógrafa Sylvia Plachy, era una inmigrante húngara que huyó en 1956 durante la revolución antisoviética para probar una nueva vida como artista.

"A pesar de que es ficción, se siente muy, muy real para mí", dijo Brody. "Es muy importante para mí encarnar a un personaje y hacerlo real".

Receptividad

Con una duración de 215 minutos (y un intermedio de 15 minutos) y presentada en 70 mm (fue filmada en Vista Vision), The Brutalist llegó a Venecia con grandes expectativas. Las críticas fueron en su mayoría positivas, aclamando su ambición y el desempeño de Brody.

Incluso el formato de 70 mm por sí solo parecía una declaración audaz para una película que no tiene distribuidor en Estados Unidos: aunque es una de las favoritas de los cinéfilos, ese tipo de inversión parece estar reservada para unos pocos elegidos, como Christopher Nolan y Denis Villeneuve. En otras palabras, no es frecuente que se le permita a un independiente filmar en ese formato.

Con gafas de sol, Corbet se emocionaba al hablar de la película, en la que había trabajado durante siete años.

"Esta película hace todo lo que nos dicen que no se nos permite hacer", dijo Corbet. Agregó que las conversaciones sobre el tiempo de ejecución son 'tontas'.

"He leído grandes novelas cortas, he leído grandes obras maestras de varios volúmenes", dijo Corbet. "Tal vez lo próximo que haga sea de unos 45 minutos, y se me debería permitir hacerlo. … Como dijo una vez Harmony Korine, el cine está atrapado en el canal de parto. Y estoy de acuerdo con él".

En 2018, Corbet llevó a Venecia su divisiva "Vox Lux", en la que Natalie Portman interpreta a una estrella del pop que presencia un tiroteo en una escuela en su juventud. Anteriormente, estrenó allí The Childhood of a Leader (La infancia de un líder). Corbet, quien también es actor, escribió el guion con su esposa Mona Fastvold, que también es cineasta de filmes como The World to Come. Corbet agradeció al Festival de Cine de Venecia por apoyarlo.

"Cuando nadie apoyaba estas películas, este festival sí", dijo. "Hizo que mis películas fueran posibles".

The Brutalist compite en el festival, que ya ha acogido estrenos glamurosos con Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Cate Blanchett (Disclaimer), Jude Law (The Order) y muchos más por venir.

FUENTE: AP