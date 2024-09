La música electrónica se apodera de París en la clausura de los Paralímpicos 2024

El Estadio de Francia, en Saint-Denis (periferia norte de París), terminará transformado en una pista de baile gigante durante alrededor de una hora.

El espectáculo musical, alrededor del tema París es una fiesta, estará totalmente vertebrado por la música electrónica, pero los organizadores no han desvelado todo el programa, que incluirá una sorpresa.

De Jean-Michel Jarre a Ofenbach

Un conjunto de 24 DJ que encarnan diferentes generaciones y corrientes de la escena francesa ha sido ya anunciado, entre ellos Kavinsky (ya presente en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos), Pedro Winter (alias Busy P, exmánager de Daft Punk) o los autores de éxitos Martin Solveig (All Stars, Hello), The Avener (Fade out lines), Cassius, Etienne de Crecy...

La joven guardia estará representada por el dúo Ofenbach o las melodías tropicales de Polo & Pan, o por la figura emergente del electro-tecno Irene Dresel y del house sin complejos Chloé Caillet.

"Esto es una gran familia. Nos encontramos en los clubes y en los festivales. Ahora tendremos la oportunidad de poder actuar ante millones de personas de todo el mundo", se entusiasma Valentin Brunel, alias Kungs, que confía en "hacer bailar a la gente".

La figura del French Touch, el legendario Jean-Michel Jarre (76 años), estará igualmente presente.

"No hago un show dentro del show. La idea, cuando abra, es pasar el relevo a los mejores artistas de música electrónica y DJ franceses, a la generación joven", dijo Jarre a finales de agosto en una entrevista con la AFP.

Junto a Victor Le Masne, director musical de las ceremonias olímpicas y paralímpicas, el productor y director artístico Romain Pissenem, experto en la música electrónica, está detrás del diseño del show.

"La idea es hacer una especie de ping pong, con uno que toca y que envía la bola a otro. Una bonita progresión musical", explicó Pissenem, de 46 años, a la AFP.

"Todos unidos"

"Es tanto un espectáculo como una fiesta", asegura Pissenem.

"Celebramos la clausura de los Paralímpicos, el final de París-2024. La última vez que habíamos tenido los Juegos Olímpicos fue hace 100 años, eso no hay que olvidarlo", añade, deseando disfrutar de "un momento festivo con todos unidos", para que ello pase "a través de la pantalla de televisión".

"Va a ser la última tarjeta postal enviada desde París", sonríe Jean-Michel Jarre.