Pimpinela, la eternidad del amor en una canción

Hablar de Pimpinela es evocar ese teatro emocional y musical que han construido a lo largo de los años: un espacio donde el amor y el desamor se gritan, se reclaman, y se vuelven a encontrar en una melodía. En cada verso de sus canciones, como en Olvídame y pega la vuelta, El amor no se puede olvidar o Dímelo delante de ella, han sabido condensar los conflictos y sentimientos de tantas parejas que se han visto reflejadas en sus mundialmente conocidos diálogos musicales.

Lucía, por su parte, sabe que el amor también es equilibrio. Madre y artista, ha tenido que navegar entre los escenarios y la crianza de su hija Rocío. “Para ser una buena madre, una también tiene que sentirse completa como persona”, reflexionó junto a DIARIO LAS AMÉRICAS. Así, adaptó su vida a los ritmos de la música sin descuidar la maternidad, demostrando que el arte y la familia pueden bailar juntos en perfecta sincronía.

“Cuando decidí ser madre fue planeado, deseado y elegido, por lo que también tuvimos que modificar la estructura de las giras. Cuando nació Rocío, a los seis meses comenzó a viajar con nosotros. Llevaba a alguien que me ayudaba y llevaba todo lo que necesitaba para llegar al hotel de la ciudad que estaba y armar allí su espacio. Terminaba temprano los shows, volvía y estábamos juntas. Todo siempre fue así hasta que empezó el colegio, y entonces nosotros modificamos la forma de los viajes: no me iba más de 15 o 20 días y volvía. Ella, mientras tanto, se quedaba con el padre. Entonces creo que todo es adaptarse, hablar y hacer las cosas de la mejor manera para uno y para los hijos principalmente”, reveló.

Raíces solidas

Las raíces de Pimpinela están firmemente plantadas en la inmigración, en la historia de un padre español que dejó su tierra buscando un futuro en Buenos Aires, Argentina. Por eso hablan con emoción del tema al ser consultados sobre la efervescencia política y social que se vive Estados Unidos:

“Este es un tema difícil de responder porque tenemos intereses personales, por supuesto, de toda la gente latina que amamos profundamente y que se ha ido de sus países para iniciar un sueño nuevo dentro de EEUU. Entendemos el esfuerzo de quienes dejan todo atrás para empezar de nuevo. La justicia debería darles una oportunidad a aquellos que trabajan y contribuyen con su esfuerzo”, expusieron.

Y ese mismo sentido de justicia lo aplican a su música, donde las relaciones humanas son analizadas con una sensibilidad que pocos logran.

Quizás por ello su propuesta sigue tan vigente. En tiempos donde el amor es fugaz, ellos reivindican la profundidad del sentimiento.

“Antes se escribían cartas, se esperaban respuestas, se bailaban temas lentos… Hoy todo es rápido, un sticker reemplaza una mirada”, lamenta Lucía. Y, sin embargo, su música sigue tocando fibras, demostrando que el amor necesita tiempo, palabras y melodías.

No es casualidad que las nuevas generaciones los tomen como referencia, que creadores de contenido viralicen sus icónicas peleas musicales. “A nosotros nos encanta cuando nos dicen que nos tienen como referentes o cuando hacen versiones de nuestra música, como es el caso de Miranda y Abraham Mateo que grabaron Por ese hombre”, dice Lucía. “Las parejas siguen teniendo conflictos, pero ahora las mujeres tienen más voz, saben poner límites y alejarse de lo que les hace mal”, agregaron.

La música como refugio

En su trayectoria, el arte ha sido más que una vocación: ha sido un salvavidas. La sombra del alcoholismo de su padre dejó cicatrices, pero también enseñanzas. “Sabemos el dolor que genera esa enfermedad”, confiesa Joaquín. “Por eso nunca nos dejamos llevar por los excesos”.

La música, para ellos, ha sido refugio y redención.

Hoy, siguen explorando nuevas formas de contar el amor. Su espectáculo Noticias del amor los convierte en presentadores de un noticiero que recorre la historia del romance, desde el pasado hasta un futuro donde la inteligencia artificial podría dictar las reglas del corazón. Y con su más reciente canción, La trampa, demuestran que el amor también puede ser un laberinto donde algunos se pierden.

“Nos sorprendió cuánta gente se sintió identificada con la historia”, dijo Lucía. “Porque al final, todos hemos creído conocer a alguien, solo para descubrir que nunca terminamos de hacerlo”.

Pimpinela sigue cantándole al amor con la misma pasión de siempre, recordándonos que, aunque el mundo cambie, hay emociones que nunca pierden su esencia. En cada acorde, en cada palabra, en cada historia que interpretan, nos devuelven la certeza de que, más allá del tiempo y las modas, el amor siempre encontrará su canción.

¿De qué los ha rescatado el amor y la música a ambos?, le preguntamos antes de despedirnos.

“El arte nos rescata a todos. A nosotros, y a quien tiene la capacidad de volcar en un libro experiencias, situaciones, de crear historias. Creo que nos saca un poco a todos del aquí y ahora, del hoy. Nos permite volar y nos permite entrar en mundos mágicos y en mundos donde nos ponemos en el lugar del otro y podemos darnos cuenta cómo sufre una persona o cómo disfruta esa persona del amor. Creo que una buena película, una buena música, un buen libro, una obra de arte nos enriquece, nos permite crecer, nos obliga a tomarnos nuestro tiempo, a respirar, a tomar distancia, a ver las cosas de otra manera. El arte es lo que nos sigue rescatando un poco a todos del día a día”.