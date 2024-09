La serie "Shogun" se alza con 14 estatuillas en los Emmy

Shogun, la serie de FX sobre maquinaciones políticas en el Japón feudal, ganó todos menos dos de los 16 trofeos que podría haber reclamado el domingo por la noche, incluidos Emmy por vestuario, maquillaje, edición, acrobacias y cinematografía, junto con un Emmy al mejor actor invitado en un drama para Nestor Carbonell.

Al recibir su premio, Carbonell agradeció al equipo de filmación y luego se maravilló de cuántos de ellos había entre el público.

"¡Están todos aquí! ¡Están todos nominados!", dijo. "Me encanta el deporte en equipo".

EGOT

Curtis estaba emocionada en el escenario después de ganar su primer Emmy a18 meses de ganar su primer Óscar por Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo).

"Soy la chica más afortunada del mundo", dijo Curtis tras bambalinas. "Nunca pensé que llegaría a hacer un trabajo con este nivel de profundidad, complejidad e inteligencia. Ha sido la emoción de mi vida creativa estos últimos años".

Cuando se le preguntó si podría ganar un Grammy y un Tony para convertirse en una artista EGOT (que ha ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y el Tony), dijo que de ninguna manera.

"No sé cantar en lo absoluto", dijo, "y nunca he actuado en teatro".

El equipo de compositores de Benj Pasek y Justin Paul, sin embargo, se convirtieron en los miembros número 20 y 21 del club de élite EGOT cuando ganaron su primer Emmy por una canción que coescribieron para Only Murders in the Building. El dúo había ganado previamente un Oscar por La La Land y un Grammy y un Tony por Dear Evan Hansen.

Curtis fue premiada por el episodio Fishes de la segunda temporada de Bear, en el que interpretó a la madre del protagonista Jeremy Allen White en una reunión familiar de pesadilla. Jon Bernthal, quien encarnó al hermano mayor de White en el episodio, ganó el premio al mejor actor invitado en una comedia.

El éxito de Shogun

Michaela Coel ganó el premio a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por su aparición en Mr. and Mrs. Smith.

Shogun sacudió la carrera de los Emmy cuando pasó de la categoría de serie limitada a la de serie dramática en mayo y lideró a todos los nominados con 25 menciones cuando se anunciaron las nominaciones en julio.

Ganó de manera tan contundente que los pocos que lo vencieron (sólo perdió en dos categorías musicales) sintieron la necesidad de comentarla.

"No escribí un discurso, porque no había forma de que le ganara a Shogun esta noche", dijo Siddharta Khosa, quien se llevó el premio a mejor composición musical por la serie Only Murders in the Building.

Cuando a Eric Ande le hicieron una sola pregunta en la sala de prensa después de ganar su primer Emmy por su actuación en su programa de entrevistas homónimo, dijo, con falsa exasperación: "¡Lo siento, no estoy en Shogun!".

Maya Rudolph y Angela Bassett estuvieron entre las ganadoras de Artes Creativas del sábado por la noche, que se centró en la telerrealidad y la televisión de variedades. Rudolph ganó el sexto Emmy de su carrera, por su trabajo de doblaje en la película animada Big Mouth. Bassett ganó el primero, por su narración de la serie documental de vida silvestre de National Geographic Queens.

Ambas galas previas se editarán en un sólo programa de 2 horas y media que se transmitirá en FXX el 14 de septiembre y al día siguiente en Hulu.

Dan y Eugene Levy serán los anfitriones de los Premios Emmy el 15 de septiembre, que también se celebrarán en el Teatro Peacock y se transmitirán por en vivo por ABC en Estados Unidos.

FUENTE: AP