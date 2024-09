Premios Emmy honra la trayectoria de María Antonieta Collins

“Queremos felicitar a nuestra María Antonieta Collins, quien el próximo 25 de septiembre será homenajeada en la entrega de los Premios Emmy en Nueva York. Esto, por su exitosa trayectoria periodística de cinco décadas. Mac, eres un gran orgullo para todos nosotros que tenemos el privilegio de contar contigo como compañera y que a diario aprendemos de ti. Así que muchísimas felicidades”, dijo la presentadora Satcha Pettro, en el programa Despierta América, al anunciar el reconocimiento.

Ante la sorpresa, Collins agradeció al equipo del programa de Univision y a la cadena por la sorpresa.

"Hoy mi familia de Despierta América me sorprendió con la noticia del reconocimiento por mis 50 años de periodista, que la Academia de la Television, EMMY, me hace por medio siglo siendo lo que mas amo: reportera de televisión. Gracias @luzmadoria @satchapretto @raultvgonzalez @karlamartineztv @francisca por su cariño y la enorme sorpresa que este día me ha dado fuerza. Gracias por dar espacio a mis historias en la casa de @despiertamerica! Y la reportera Collins aquí sigue! Amén", escribió en Instagram.

Trayectoria

Collins ha ejercido gran parte de su carrera en como corresponsal principal de Noticias Univision; realizando coberturas del conflicto armado en Centroamérica, mundiales de futbol, los Juegos Olímpicos, el ataque a las Torres Gemelas, e incluso las fugas y capturas de Joaquin “El Chapo” Guzman.

Además, la periodista se ha especializado en temas vinculados al Vaticano, logrando entrevistar a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Collins también es locutora y columnista de destacados medios de comunicación de México y Estados Unidos; además de autora de nueve libros, entre ellos ¿Muerta? ¡pero de la risa! y la biografía Fidel y Raúl, mis hermanos. La historia secreta.