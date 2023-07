"La sumisa", de Dostoyevski: el error de un matrimonio

MIAMI.- La sumisa, libro de Fiódor Dostoyevski publicado en 1876, contiene esa eterna novedad de la relación de pareja no deseada. De la forzada y el forzador, o de quien necesita comprensión y de quien no sabe darla. Si algo tienen los autores rusos es que son capaces de reflejar y trivializar tópicos universales. El libro, editado por Galaxia Gutenberg, recupera la gran traducción de Juan Luis Abollado. Y esto es un valor añadido para una obra procedente del ruso. Si muchos nos quejamos a menudo de las barreras que suponen las traducciones de obras inglesas, francesas o alemanas al español, ¿cuáles no serán las modificaciones, los dobleces añadidos y eliminados, para adaptar la obra al idioma de adopción? Ya lo decía Nabokov, cuando se negaba tajantemente a que ninguna de sus obras fuera traducida, por temor a perder esos matices que a los autores tanto les cuesta incorporar en sus escritos.