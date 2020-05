La temporada 5 de "Riverdale" saltará en el tiempo

Este inconveniente provocó un cambio de planes y lo que harán ahora es "retomar justo donde lo dejamos para los primeros tres episodios, y luego hacer un salto temporal". Aunque por el momento no se conocen más detalles, la publicación apunta a que este salto abarcará varios años.

La inclusión de un salto temporal en Riverdale es una teoría que circula entre los fans desde hace tiempo. Este giro permitiría sortear el hecho de que sus cuatro protagonistas, Archie, Veronica, Betty y Jughead, asistan a diferentes universidades, pudiendo reunirlos tras graduarse. También permitiría al elenco principal interpretar personajes que están más cerca de su edad real en la quinta temporada.

Dado que la filmación de las series de The CW aún no se ha reanudado, la temporada 4 de Riverdale se vio obligada a concluir antes de tiempo con un final inesperado. La ficción no pudo abordar uno de los principales eventos de la entrega: la esperada fiesta de graduación de secundaria de Archie y sus amigos. Como resultado, esa y otras tramas que se han quedado en el camino se cubrirán en la temporada 5.