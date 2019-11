La tercera temporada de "Mindhunter", a la espera de David Fincher

Entre la primera y segunda temporada hubo un parón de dos años por lo que no es sorprendente que esta vez pueda haber un periodo similar, suponiendo que la serie renueve. Aunque el servicio de streaming no se ha pronunciado, el director parece convencido de que durará al menos cinco temporadas, porque cuando le ofreció su papel a Holt McCallany le dijo: "Escucha, ¿estás listo para hacer esto durante cinco temporadas? Porque incluso si lo fastidio, serán cinco temporadas y no tengo la intención de fastidiarlo".

La próxima entrega de Mindhunter tendrá que esperar a que Fincher finalice su nueva película, titulada, Mank, que fue escrita por su padre. Se trata de una cinta biográfica sobre Herman J. Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, y que contará con Gary Oldman para interpretar al personaje principal junto con Tom Burke como Orson Welles, Amanda Seyfried como Marion Davies, Lily Collins como la secretaria de Mankiewicz, Tuppence Middelton como la esposa de Mankiewicz, Sara, y Tom Pelphrey como el hermano de Mankiewicz, Joseph.

De llegar a hacerse realidad la nueva tanda de episodios, podría contar con un cameo de excepción, ya que Bong Joon-ho, director de Parásitos, aseguró recientemente que tenía interés en dirigir un episodio de la ficción.