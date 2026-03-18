Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MIAMI.- Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 19 al 27 de marzo

BÉISBOL Exilio en Miami se llena de orgullo con el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

Maná presenta su gira Vivir Sin Aire en el Kaseya Center el viernes 27 de marzo y el sábado 28 de marzo. Más información en: www.kaseyacenter.com.

D’Cata Wines

El escenario de D’Cata Wines en Doral recibe a Bacalao Men, institución del sonido alternativo venezolano. Sábado 21 de marzo. Más información y entradas a la venta en:www.prontoticketlive.com.

Escena

Sandrell Rivers Theater

Del 14 al 22 de marzo se celebra el X Festival Internacional de Teatro Casandra, una edición que conmemora el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Más información en: www.ftfshows.thundertix.com.

Ziff Ballet Opera House

A petición del público, Carmen de Annabelle López Ochoa vuelve para una nueva presentación, fusionando el balé clásico con el estilo flamenco. Del 26 al 28 de marzo. Más información en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindy Solomon

Las artistas Natalia Arbeláez y Daniela Gómez Paz presentan Cuerpos cósmicos: Between the Earth and the Skies / entre los cielos y la tierra, una exhibición que toca temas como la muerte, la espiritualidad y el cosmos. Se puede visitar hasta el 18 de abril. Más información en www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Books & Books presenta una conversación con la autora Adeline Kon, con motivo del lanzamiento de su novela gráfica debut, Just Between Us. El evento será moderado por Isabel Vargas el martes 24 de marzo. Más información en www.eventbrite.com.