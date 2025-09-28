domingo 28  de  septiembre 2025
La última colección de Armani cierra la Semana de la Moda de Milán

El desfile tendrá lugar en la Pinacoteca de Brera, la galería de arte donde se exhiben más de 120 creaciones de Armani

Un vestido de gala diseñado por Giorgio Armani para la Semana de la Moda de Milán en 1993 forma parte de la exhibición que marca el 50 aniversario de la casa de moda.&nbsp;&nbsp;

Un vestido de gala diseñado por Giorgio Armani para la Semana de la Moda de Milán en 1993 forma parte de la exhibición que marca el 50 aniversario de la casa de moda.  

AFP/ Stefano Rellandini  

AFP/ Stefano Rellandini

MILÁN.- La última colección de Giorgio Armani, fallecido a principios de septiembre a los 91 años, se presenta este domingo en la Semana de la Moda de Milán, convertida en homenaje final a su creador.

El desfile tendrá lugar en la Pinacoteca de Brera, la galería de arte donde se exhiben más de 120 creaciones de Armani de una muestra conmemorativa inaugurada esta semana.

El desfile estaba pensado para celebrar el 50 aniversario de la casa italiana pero la muerte de Armani lo convirtió en homenaje.

Tras el desfile habrá una visita a la exposición en la que piezas icónicas de Armani—desde vestidos de alfombra roja hasta el célebre traje de Richard Gere en 'American Gigolo', que catapultó al modisto a la fama internacional— se presentan junto a obras maestras del Renacimiento italiano.

La última colección del creador para su línea más accesible, Emporio Armani, ya fue presentada en Milán a principios de la semana.

El desfile de Giorgio Armani de este domingo marca de facto el cierre de la Semana de la Moda de Milán, aunque el programa continúa hasta el lunes.

Durante la semana, algunas de las casas más importantes de la moda italiana, como Prada, Gucci, Fendi y Dolce & Gabbana, presentaron sus colecciones primavera/verano 2026 en la capital lombarda.

