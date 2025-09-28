Humor y música marcan reapertura de salón de celebraciones en Hialeah

Después de varios años cerrado, el icónico Salón Tropical de Hialeah ubicado en el segundo piso del Restaurant La Carreta volvió a encender sus luces con una noche que mezcló rumba, fiesta y comedia en un ambiente cargado de nostalgia y celebración.

El esperado regreso del local no pudo ser más sonado: la música en vivo estuvo a cargo de la reconocida agrupación Los 3 de La Habana, que hicieron vibrar al público con su ritmo contagioso. La velada también celebró el arte del transformismo con la participación de Rosario de La Vega (Oyacito) y Cinthya Dietrich

La anfitriona de la reapertura fue Marytrini, que además festejó su cumpleaños. Entre carcajadas y ocurrencias, derrochó humor y carisma, demostrando una vez más su grandeza sobre el escenario y el cariño con que es recibida por el público. “Este lugar significa mucho para nuestra comunidad. Me llena de orgullo ser parte de su regreso, y más aún poder celebrarlo junto a tanta gente linda que vino a compartir con nosotros”, expresó emocionada al concluir el show.

Estuvieron en el público asistente rostros conocidos como la actriz cubana Zajaris Fernandez el popular influencer Amed Rodríguez, conocido popularmente como Abeja Meme y Pedrito Licencia, quienes se sumaron al ambiente y disfrutaron de la festividad.

El renacer del Salón Tropical promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para los residentes de la Ciudad que Progresa, un lugar donde la rumba, la comedia y el espectáculo vuelven a brillar con fuerza.