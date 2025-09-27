sábado 27  de  septiembre 2025
BOLIVIA

Jorge Tuto Quiroga vaticina un cambio en Venezuela como ocurre en Bolivia

El candidato y expresidente boliviano dijo que invitará a su investidura al Edmundo González de resultar ganador en el balotaje del 19 de octubre próximo

Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto

Expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, candidato a las elecciones presidenciales del domingo 17 de agosto

Jorge Tuto Quiroga
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.-Mientras se prepara para el balotaje en 23 en Bolivia, en 23 días, el candidato y expresidente Jorge Tuto Quiroga aseguró que en Venezuela “vienen tiempos de cambio”, como ha ocurrido en Bolivia, y dijo que de ganar en el balotaje del 19 de octubre invitará al político Edmundo González, como presidente de aquel país.

En una declaración recogida por medios, Quiroga abordó el tema Venezuela, país en el que Nicolás Maduro se mantiene en el poder a pesar de haber perdido las elecciones de 2024, tras 25 años de chavismo.

“Lo que hemos hecho en Bolivia los ha inspirado y motivado mucho y saben que Venezuela y Bolivia estamos llamados a ser libres y democráticos juntos. Este año, Bolivia va a volver a ser libre y democrática plenamente después de 20 años y Venezuela también", expresó

Dijo que resultar ganador en la contienda electoral frente a su contendiente el senador Rodrigo Paz Pereira invitará a González al acto de toma de posesión, en noviembre, y no a Nicolás Maduro, a quien llamó “narcocriminal”.

"Aquí no viene Maduro el 8 de noviembre, no, señor, aquí viene Edmundo González, que ganó la elección (en Venezuela)", afirmó.

Bolivia y Venezuela rumbo al cambio

Quiroga pidió en su mensaje a los parlamentarios de partidos democráticos que resultaron electos en las elecciones de agosto pasado que "por aplastante mayoría, hagan una resolución reconociendo a González Urrutia como el hombre que con las actas del órgano electoral del mismísimo Maduro ganó" las presidenciales en Venezuela.

El expresidente aparece como favorito en la primera encuesta de intención de voto en Bolivia frente a Rodrigo Paz, con una diferencia de 7,7 puntos porcentuales, según el canal boliviano UNITEL. Y en el escenario de votos válidos, la brecha se elevaría a 10 puntos.

Quiroga, con el apoyo del partido Alianza Libre; y Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), resultaron vencedores para una segunda vuelta en las elecciones en las que el MAS de Evo Morales y partidos de izquierda vinculados al presidente Luis Arce, fueron derrotados por primera vez en 20 años.

FUENTE: Con información de eldeber.com.bo; Redacción DLA

