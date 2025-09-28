Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California

Selena Gómez y Benny Blanco se dan el "sí, quiero" en California.

LOS ÁNGELES.- La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez contrajo matrimonio el sábado con el productor musical Benny Blanco, en una ceremonia repleta de figuras del espectáculo en el sur de California .

La estrella de la serie "Only Murders in the Building" publicó una presentación de fotos y videos en Instagram. Gomez, de 33 años, aparece con un vestido de novia mientras Blanco -cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin- está en esmoquin.

La publicación incluye la leyenda "9.27.25" entre dos emojis de corazones blancos, con Blanco comentando: "mi esposa en la vida real".

Blanco, de 37 años, participó en la producción de algunos de los mayores éxitos musicales de Gomez, incluidos los sencillos de 2015 "Same Old Love" y "Kill Em with Kindness".

La ceremonia se realizó en Hope Ranch, condado de Santa Bárbara, unos 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, según la revista Vogue.

Entre los 170 invitados estaban la superestrella del pop estadounidense -y mejor amiga de Gomez- Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton, y colegas de Gomez en la serie, como los cómicos Steve Martin y Martin Short.

La famosa pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023, comprometiéndose un año después, según Vogue.

