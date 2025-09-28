domingo 28  de  septiembre 2025
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California

Selena Gomez contrajo matrimonio el sábado con el productor musical Benny Blanco, en una ceremonia en el sur de California

Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí, quiero en California.&nbsp;

Captura de pantalla/ IG @selenagomez

LOS ÁNGELES.- La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez contrajo matrimonio el sábado con el productor musical Benny Blanco, en una ceremonia repleta de figuras del espectáculo en el sur de California.

La estrella de la serie "Only Murders in the Building" publicó una presentación de fotos y videos en Instagram. Gomez, de 33 años, aparece con un vestido de novia mientras Blanco -cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin- está en esmoquin.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025
Surgen más detalles sobre la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Un vestido de gala diseñado por Giorgio Armani para la Semana de la Moda de Milán en 1993 forma parte de la exhibición que marca el 50 aniversario de la casa de moda. 
La última colección de Armani cierra la Semana de la Moda de Milán

La publicación incluye la leyenda "9.27.25" entre dos emojis de corazones blancos, con Blanco comentando: "mi esposa en la vida real".

Blanco, de 37 años, participó en la producción de algunos de los mayores éxitos musicales de Gomez, incluidos los sencillos de 2015 "Same Old Love" y "Kill Em with Kindness".

La ceremonia se realizó en Hope Ranch, condado de Santa Bárbara, unos 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, según la revista Vogue.

Entre los 170 invitados estaban la superestrella del pop estadounidense -y mejor amiga de Gomez- Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton, y colegas de Gomez en la serie, como los cómicos Steve Martin y Martin Short.

La famosa pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023, comprometiéndose un año después, según Vogue.

