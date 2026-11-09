Homenaje al fallecido cineasta chileno Patricio Guzmán en París

El director chileno Patricio Guzmán posa durante una cita para su película documental "My Imaginary Country (Mi País Imaginario)" en la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 21 de mayo de 2022.

PARÍS.- Entre aplausos, cantos activistas y miembros del grupo Quilapayún, París homenajeó este sábado al documentalista chileno Patricio Guzmán, fallecido en septiembre, un cineasta que mostró, como pocos, el golpe que derrocó a Salvador Allende y la lucha por la memoria tras la dictadura en su país.

Guzmán, autor de documentales multipremiados como "La batalla de Chile" o "La cordillera de los sueños", murió el 15 de septiembre a los 85 años en la capital francesa, donde residió gran parte de su vida.

La proyección de "El poder popular" y "Nostalgia de la luz" en el auditorio del Ayuntamiento de París fue una pequeña muestra de su filmografía, marcada por una quincena de documentales, casi todos sobre la historia reciente de su país y siempre con una mirada poética.

"No podíamos no rendir un homenaje a Patricio Guzmán, que se refugió en Francia y que, desde París, hizo oír su voz contra la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990", dijo a AFP antes del evento la edil de París, Geneviève Garrigos, una de las organizadoras.

"En Chile, con la extrema derecha en el poder, es la supresión de la memoria", añadió, en referencia al gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que apenas emitió un mensaje por el deceso del cineasta.

Tras la muerte de Guzmán, voces destacadas de la cultura en Chile, como el director Pablo Larraín, criticaron que las autoridades no hicieran nada especial por la pérdida de una figura tan relevante para el cine.

"Memoria histórica"

En el homenaje en París también participaron Eduardo Carrasco y Hernán Gómez, ambos miembros del mítico grupo chileno Quilapayún.

"El poder popular", que cierra la trilogía "La batalla de Chile", "tiene un valor histórico, porque muestra con mucho detalle lo que sucedía en Chile [...] un país que intenta con mucha voluntad cumplir un programa" bajo el mandato de Allende, dijo Carrasco.

También hubo tiempo para la música, con un grupo que interpretó temas como "Venceremos" o "El pueblo unido jamás será vencido", creado por Quilapayún.

Los chilenos que se encontraban entre el público reivindicaron el papel de Guzmán para preservar la memoria histórica del país.

"En este periodo de presidenciales en Chile, caímos en un torbellino de no memoria. Eso quiere decir que si la gente no recuerda su pasado, lo repite cada vez. El trabajo de Guzmán sirve para recordar", afirmó a AFP Johanna Caris González, francochilena que reside en Francia desde hace 15 años.

Durante el acto se recordó a otro cineasta chileno, el oscarizado Sebastián Lelio, fallecido la víspera, y para quien el gobierno chileno decretó dos días de duelo.

FUENTE: Con información de AFP