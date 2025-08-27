miércoles 27  de  agosto 2025
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 27 de agosto al 3 de septiembre

La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025

AFP/ Daniel RAMALHO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

En el Kaseya Center

El artista colombiano Manuel Turizo traerá su Tour 201 el viernes 29 de agosto. Se trata de una experiencia inolvidable donde interpretara sus mayores éxitos y temas incluido en el nuevo material. Más información en kaseyacenter.com.

Lady Gaga presenta su gira The MAYHEM Ball en tres fechas: el domingo 31 de agosto, el lunes 1ro y el miércoles 3 de septiembre. El show celebra su octavo álbum de estudio, Mayhem, que debutó en el número 1 del Billboard 200. Detalles en kaseyacenter.com.

Escena

En el Improv Comedy Theatre

Los Maestros del Debate presentan Just the Tip, un podcast de debate en vivo con comedia, el domingo 31 de agosto, a las 10 pm. El show, apto para mayores de 21 años, reúne a comediantes en una batalla de ingenio. El público decide quién gana.

En el Moss Center

El Ballet Flamenco La Rosa trae un emocionante espectáculo con bailarines y músicos procedentes de España y Estados Unidos. El show Juerga flamenca, que incorpora música en vivo, coreografías originales e improvisaciones, se realiza en el Moss Center el domingo 31 de agosto, a las 3 pm. Visite www.mosscenter.org para boletos.

Artes Visuales

En Latin Art Core

Manuel Mendive: Con el nuevo día el sol brilla y nos guía es una exposición que reúne obras recientes e icónicas de este célebre artista cubano. La muestra, que explora la cosmología yoruba y la espiritualidad afrocubana, estará abierta hasta el sábado 30 de agosto en la galería Latin Art Core, 1646 SW 8 St., en Miami.

Letras

En el Koubek Center

Noir Week Miami o la Semana del Cine Negro en Miami se celebra hasta el sábado 30 de agosto en el Koubek Center. Este festival liteario, que marca su primera edición en Estados Unidos, reúne a escritores, artistas y académicos para explorar la novela negra y policíaca. El evento culmina el sábado con la participación de más de 10 autores iberoamericanos. Para más detalles, visite miamiandbeaches.com.

