miércoles 28  de  octubre 2026
VIAJES

Lake Geneva reúne escultores de hielo en Wisconsin

El festival, previsto para febrero de 2027, contará con 15 equipos que competirán en un certamen internacional de esculturas en nieve, además de fogatas frente al lago y espectáculos en vivo

Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Lake Geneva Winterfest.

Lake Geneva Winterfest.

Visit Lake Geneva
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Enormes bloques de hielo se transformarán en elaboradas obras de arte cuando escultores de varios países se reúnan en Lake Geneva, Wisconsin, para participar en la edición de 2027 de America's Snow Sculpting Invitational, uno de los principales atractivos de Lake Geneva Winterfest, programado del 3 al 7 de febrero a orillas del lago Geneva.

Seleccionados entre un número récord de solicitudes, 15 equipos de tres integrantes competirán en un certamen que contará con siete equipos internacionales procedentes de Ecuador, Francia, India —con dos equipos—, México y Turquía. La participación refleja el creciente alcance internacional de la competencia y aporta una dimensión internacional a uno de los eventos invernales más destacados de Wisconsin.

Lee además
Lake Geneva, Wisconsin
TRAVEL

Lake Geneva, year-round visitor's heaven
Yerkes Observatory, Lake Geneva, Wisconsin.
TRAVEL

Yerkes Observatory, gem in Lake Geneva

Stephanie Klett, presidenta y directora ejecutiva de Visit Lake Geneva, señaló que la competencia se ha convertido en un encuentro internacional que ofrece la oportunidad de apreciar distintas expresiones artísticas y perspectivas culturales.

Los escultores transformarán enormes bloques de nieve, cada uno de ocho pies cuadrados de base y 10 pies de altura, en complejas creaciones artísticas. La competencia comenzará a las 11 a.m. del miércoles 3 de febrero y continuará sin interrupción hasta las 11 a.m. del sábado 6 de febrero.

Para garantizar condiciones adecuadas para los artistas, Mountain Top, del Grand Geneva Resort, suministrará aproximadamente 150 toneladas de nieve. Los equipos municipales de Lake Geneva se encargarán de transportarla, mientras que grupos de voluntarios conocidos como stompers la compactarán para preparar los bloques destinados a la escultura, independientemente de las nevadas naturales.

Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar se anunciarán durante una ceremonia de premiación prevista para las 3 p.m. del sábado en The Riviera Ballroom.

Quienes acudan a Lake Geneva podrán elegir su escultura favorita mediante el premio People's Choice Award. Las votaciones comenzarán a las 10 a.m. del sábado 6 de febrero y concluirán a las 3 p.m. del domingo 7.

Además de la competencia principal, Winterfest ofrecerá otras actividades en el centro de la comarca y junto al lago. El recorrido Downtown Ice Sculpture Walk exhibirá cerca de 50 esculturas de hielo frente a establecimientos comerciales, mientras que las fogatas en la orilla del lago, conocidas como Bonfires on the Beach, reunirán al público durante las noches con espectáculos de danza.

El festival concluirá a las 5 p.m. del domingo 7 de febrero. Las esculturas de nieve permanecerán expuestas después del evento, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, hasta que se derritan de forma natural.

La celebración, organizada con el respaldo de patrocinadores, colaboradores comunitarios y el Ayuntamiento de Lake Geneva, se ha consolidado como una atracción estacional que combina arte al aire libre, entretenimiento y los paisajes invernales del sureste de Wisconsin

La entrada a Lake Geneva Winterfest es gratuita y está abierto al público. Para consultar información sobre los equipos participantes, los horarios y las actividades, visite winterfestlg.com.

Cómo llegar

Puede viajar en automóvil desde Milwaukee o Chicago, o contratar un servicio de transporte para disfrutar del recorrido. Ambas ciudades cuentan con varias empresas que ofrecen traslados privados y servicios para grupos.

Alojamiento

La zona dispone de una amplia oferta de hoteles, lodges y casas de huéspedes.

Sin embargo, quienes prefieran disfrutar de las comodidades de un resort integral pueden considerar el reconocido Grand Geneva Resort & Spa.

Situado a las afueras de la ciudad, este complejo de 1.300 acres cuenta con 358 habitaciones de lujo, campos de golf, una variada oferta gastronómica, espacios para eventos y reuniones, amplias vistas panorámicas, un servicio de excelencia y transporte al centro urbano.

Temas
Te puede interesar

Tom Brady inicia un romance con Candice Swanepoel luego de su divorcio con Gisele Bündchen

Felipe VI lamenta accidente de trenes en Toledo que deja más de 60 muertos

Fallece Susan Saint James, estrella de las series "McMillan & Wife" y "Kate & Allie"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Exministro de Petróleos de Venezuela (PDVSA) El Aissami,
VENEZUELA

Tareck El Aissami aparece como "capturado" en la lista de ICE: esto es lo que se sabe

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.
Escándalo

Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

El subsecretario de Planificación del Departamento de Estado, Jeremy Lewin.
EEUU

Se va un asesor clave de Marco Rubio: ¿qué cambia para Cuba y Venezuela?

Jorge Tuto Quiroga, expresidente boliviano, en el Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL 2026

¿Qué puede cambiar en América Latina en 2027? La advertencia de Tuto Quiroga

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida

Te puede interesar

Flávio Bolsonaro a su arribo a Miami.
CON ESPOSA E HIJAS

Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil: qué hay detrás de su viaje a EEUU

Por Daniel Castropé
Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
DUELO

Muere juez Alvin Hellerstein que llevaba la causa de Nicolás Maduro

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
TECNOLOGíA

Putin afirma: "Musk es un genio, un verdadero genio"

Florida entre las primas más elevadas. 
PAGAMOS MÁS

Florida, segundo estado con el seguro de auto más caro respecto al salario

Imagen referencial
ESTADO DEL TIEMPO

¿Ya pasó lo peor? El mar aún puede inundar calles en el sur de Florida