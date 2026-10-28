Lake Geneva reúne escultores de hielo en Wisconsin

Enormes bloques de hielo se transformarán en elaboradas obras de arte cuando escultores de varios países se reúnan en Lake Geneva , Wisconsin, para participar en la edición de 2027 de America's Snow Sculpting Invitational, uno de los principales atractivos de Lake Geneva Winterfest, programado del 3 al 7 de febrero a orillas del lago Geneva.

Seleccionados entre un número récord de solicitudes, 15 equipos de tres integrantes competirán en un certamen que contará con siete equipos internacionales procedentes de Ecuador, Francia, India —con dos equipos—, México y Turquía. La participación refleja el creciente alcance internacional de la competencia y aporta una dimensión internacional a uno de los eventos invernales más destacados de Wisconsin.

Stephanie Klett, presidenta y directora ejecutiva de Visit Lake Geneva, señaló que la competencia se ha convertido en un encuentro internacional que ofrece la oportunidad de apreciar distintas expresiones artísticas y perspectivas culturales.

Los escultores transformarán enormes bloques de nieve, cada uno de ocho pies cuadrados de base y 10 pies de altura, en complejas creaciones artísticas. La competencia comenzará a las 11 a.m. del miércoles 3 de febrero y continuará sin interrupción hasta las 11 a.m. del sábado 6 de febrero.

Para garantizar condiciones adecuadas para los artistas, Mountain Top, del Grand Geneva Resort, suministrará aproximadamente 150 toneladas de nieve. Los equipos municipales de Lake Geneva se encargarán de transportarla, mientras que grupos de voluntarios conocidos como stompers la compactarán para preparar los bloques destinados a la escultura, independientemente de las nevadas naturales.

Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar se anunciarán durante una ceremonia de premiación prevista para las 3 p.m. del sábado en The Riviera Ballroom.

Quienes acudan a Lake Geneva podrán elegir su escultura favorita mediante el premio People's Choice Award. Las votaciones comenzarán a las 10 a.m. del sábado 6 de febrero y concluirán a las 3 p.m. del domingo 7.

Además de la competencia principal, Winterfest ofrecerá otras actividades en el centro de la comarca y junto al lago. El recorrido Downtown Ice Sculpture Walk exhibirá cerca de 50 esculturas de hielo frente a establecimientos comerciales, mientras que las fogatas en la orilla del lago, conocidas como Bonfires on the Beach, reunirán al público durante las noches con espectáculos de danza.

El festival concluirá a las 5 p.m. del domingo 7 de febrero. Las esculturas de nieve permanecerán expuestas después del evento, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, hasta que se derritan de forma natural.

La celebración, organizada con el respaldo de patrocinadores, colaboradores comunitarios y el Ayuntamiento de Lake Geneva, se ha consolidado como una atracción estacional que combina arte al aire libre, entretenimiento y los paisajes invernales del sureste de Wisconsin

La entrada a Lake Geneva Winterfest es gratuita y está abierto al público. Para consultar información sobre los equipos participantes, los horarios y las actividades, visite winterfestlg.com.

Cómo llegar

Puede viajar en automóvil desde Milwaukee o Chicago, o contratar un servicio de transporte para disfrutar del recorrido. Ambas ciudades cuentan con varias empresas que ofrecen traslados privados y servicios para grupos.

Alojamiento

La zona dispone de una amplia oferta de hoteles, lodges y casas de huéspedes.

Sin embargo, quienes prefieran disfrutar de las comodidades de un resort integral pueden considerar el reconocido Grand Geneva Resort & Spa.

Situado a las afueras de la ciudad, este complejo de 1.300 acres cuenta con 358 habitaciones de lujo, campos de golf, una variada oferta gastronómica, espacios para eventos y reuniones, amplias vistas panorámicas, un servicio de excelencia y transporte al centro urbano.