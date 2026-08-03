lunes 3  de  agosto 2026
MÚSICA

Lali Espósito en el 'confesionario' de Rosalía: "Este pueblo te ama"

Rosalía realizará otros dos conciertos en Buenos Aires el 5 y 6 de agosto, y después viajará a Río de Janeiro para dos presentaciones los días 10 y 11

&nbsp;Aficionados de la cantante española Rosalía aguardan previo al concierto de la artista este sábado, en las afueras del Movistar Arena de Buenos Aires.&nbsp;

 Aficionados de la cantante española Rosalía aguardan previo al concierto de la artista este sábado, en las afueras del Movistar Arena de Buenos Aires. 

EFE

BUENOS AIRES.- La artista argentina Lali Espósito fue la invitada a subir al 'confesionario' de Rosalía en la segunda presentación de la española en Buenos Aires, y ante la polémica desatada en redes y medios por compartir un post hace varias semanas, le dijo: "Este pueblo te ama".

Con estas palabras, Lali zanjó una controversia que terminó yéndose de las manos en Argentina a causa del algoritmo que castigó a Rosalía por compartir un posteo de la influencer Mia Khalifa, en el que llamaba "perlas" a los jugadores de la selección argentina de fútbol tras perder la final del Mundial frente a España.

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Rosalía ha pedido disculpas por redes sociales y también en su primer concierto en Buenos Aires, detalló que lo hizo sin mala intención y que no vio lo que compartía: "Tremenda cagada", manifestó.

En su segunda presentación del domingo en Argentina, Lali, artista pop que fue una de las invitadas a participar en el pasado Orgullo de Madrid, volvió a defender a su amiga española tras haberlo hecho días antes en público y zanjar el asunto.

Como es costumbre en los conciertos de Rosalía de su 'Lux Tour', aprovechó el 'confesionario' para contar una anécdota vivida con un hombre español, con el que tuvo una "cita romántica" en un hotel que terminó en una importante cuenta "en euros" que pagó ella.

Ante la ovación de unas 15.000 personas en el Movistar Arena de la capital argentina, relató aquellos hechos en los que, a su juicio, se pasó de generosa: "Esto tiene que ver con un compatriota tuyo", le dijo a Rosalía.

"Yo hoy voy a hablar mal de mí misma, me voy a tirar tierra", dijo, al explicar que todo ocurrió en un hotel: "Soy muy generosa como toda argentina, no tenemos un mango (peso) pero te invito".

En algún momento de aquella noche, su acompañante encendió un "porro" (cigarrillo de marihuana) dentro de su habitación y provocó un incendio. En consecuencia, ella tuvo que pagar el destrozo y aquel hombre no le ofreció "ni un peso" en compensación.

"Las cosas que una hace por amor", expresó entre los aplausos del público.

Rosalía realizará otros dos conciertos en Buenos Aires el 5 y 6 de agosto, y después viajará a Río de Janeiro para dos presentaciones los días 10 y 11 de este mes.

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