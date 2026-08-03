Giselle Blondet rompe el silencio sobre salida de Telemundo: "No estaba preparada"

La actriz, escritora y presentadora de radio y televisión Giselle Blondet llega a los Latin Billboard 2022 en Watsco Center, en Florida.

MIAMI.- Giselle Blondet se ha sincerado sobre su salida de Telemundo, canal en el que formó parte de la conducción del programa La Mesa Caliente durante cuatro años.

A través de redes sociales, la presentadora compartió una serie en las que se desahogó con el periodista Camilo Montoya. Durante la conversación, Blondet no solo abordó los problemas de salud que ha enfrentado desde 2025, también compartió cómo el despido de la cadena de televisión llegó en un momento de total vulnerabilidad.

Salud

En la conversación, Giselle explicó que su salud comenzó a comprometerse a inicios del 2025, cuando experimentó una menstruación incontrolable, pese a estar atravesando el proceso de menopausia, que la obligaba a irse del trabajo.

Entonces, le diagnosticaron unos pólipos que con tratamiento le pudieron controlar. Sin embargo, también comenzó a tener una inflamación en la espalda que con el pasar de los días crecía.

"Al principio pensé que podía tener una relación con mi artritis, que, de hecho, me empezó a molestar de una manera increíble, o sea, la muñeca, las manos, las rodillas, me costaba moverme, caminar”, explicó.

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No obstante, tras varios estudios su médico determinó que debía someterse a una cirugía debido a que su organismo luchaba contra una gran infección. Tras el procedimiento médico dieron con el problema: un pellet -un pequeño dispositivo que se implanta bajo la piel para liberar hormonas o medicamentos de forma controlada durante varios meses- era la razón del padecimiento. El cuerpo lo había rechazado.

Esto obligó a Giselle a someterse a un nuevo tratamiento, pero por un error de la farmacia no consumió el medicamento debidamente, lo que produjo que volviera la infección y se sometiera a otra cirugía.

La presentadora expuso que posteriormente, el consumo de antibióticos fue un proceso desgastante. Pese al apoyo de personas cercanas, ella estaba sola y contó con ayuda de una enfermera en algunas ocasiones.

Salida de Telemundo

En medio de todo el proceso, llegó la noticia inesperada: Telemundo la despidió el 16 de febrero del programa La Mesa Caliente.

“No estaba preparada para recibir [esa noticia], esa es la realidad”, reconoció Blondet. “Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”.

Giselle expuso que una noticia como esa nunca es bien recibida. Sin embargo, aseveró que ella se encontraba vulnerable y fue mucho más duro.

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“Yo entiendo perfectamente porque las compañías tienen su forma de tomar sus decisiones y eso lo sabemos y realmente en otro momento hubiera sido algo que nunca es como algo agradable obviamente, pero lo hubiera visto de otra manera; pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”, expresó.

Como si no fuera suficiente, en medio de su condición, el estrés que le ocasionó el despido le empeoró la artritis que padece.

“El estrés y estas situaciones no son las mejores amigas cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune”, señaló.

"Empezando a vivir"

Pese a todo lo vivido, Giselle asegura que actualmente se encuentra recuperada y empieza un nuevo camino.

"Yo estoy en enero. Yo sé que mes del año es, pero yo estoy en enero porque estoy empezando a vivir. Ahora veo la vida con otros colores", manifestó.

Además, insistió que tras una experiencia difícil la vida cambia.

"Yo aprecio todo mucho más. Aprecio mis amigos. Me dan deseos de estar llamando, yo no soy de las que llama mucho y ahora quiero estar llamando. Salgo a caminar, porque ahora puedo caminar, y veo todo: los pajaritos, las plantas, las otras personas, veo todo lo que no veía antes o daba por sentado".