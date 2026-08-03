Madonna y Kylie Minogue se unen en primera colaboración oficial

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Madonna y Kylie Minogue se unen para su primera colaboración oficial. Las dos íconos del pop unieron fuerzas en el escenario durante el evento Club Confessions de Madonna, presentado por MISTR en AFAS Live en Ámsterdam como parte del WorldPride.

Ambas artistas compartieron videos del evento, tanto dentro como fuera del escenario, en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

La nueva versión de Love Sensation, una de las canciones favoritas de los fans del último álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el viernes 7 de agosto a través de Warner Records. La versión original alcanzó recientemente el número 1 en la lista Billboard U.S. Dance Airplay.

Madonna y Minogue se mostraron reservadas sobre una posible colaboración durante su aparición en el programa The Graham Norton Show de la BBC en junio y no dieron detalles al respecto.

Primera actuación juntas

Las artistas ya había compartido escenario por primera vez durante la parada del Celebration Tour de Madonna en el Kia Forum de Los Ángeles en marzo de 2024. En aquella ocasión, interpretaron una versión de I Will Survive de Gloria Gaynor, así como una interpretación a capella de Can’t Get You Out of My Head de Minogue.

En una entrevista con People en diciembre de 2025, Minogue reflexionó sobre la actuación. "Fue una noche y un momento increíbles. Mucha gente llevaba mucho tiempo esperando, probablemente incluyéndonos a nosotros, pero creo que fue simplemente perfecto", dijo.

En aquel momento, Minogue afirmó que "obviamente" colaboraría con Madonna en el futuro, pero aclaró que no tenían planes de hacerlo. "Pero si sucediera, sería genial", añadió.