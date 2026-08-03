lunes 3  de  agosto 2026
MÚSICA

Madonna y Kylie Minogue se unen en primera colaboración oficial

La nueva versión de Love Sensation, una de las canciones favoritas de los fans del último álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el viernes 7 de agosto

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Jamie McCarthy/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Madonna y Kylie Minogue se unen para su primera colaboración oficial. Las dos íconos del pop unieron fuerzas en el escenario durante el evento Club Confessions de Madonna, presentado por MISTR en AFAS Live en Ámsterdam como parte del WorldPride.

Presentaron en vivo su próxima colaboración, Love Sensation (Afterhours Mix), además de interpretar a dúo Sorry.

Lee además
Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
LITERATURA

Ataque ruso quema ocho millones de libros en Ucrania, denuncia editorial
Plataforma System expone al diseñador británico John Galliano ofreciendo a estudiantes de máster en moda una clase de creatividad en la sede de Margiela. 
MODA

Met Gala 2027 rinde homenaje al diseñador John Galliano

Ambas artistas compartieron videos del evento, tanto dentro como fuera del escenario, en sus respectivas cuentas de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

La nueva versión de Love Sensation, una de las canciones favoritas de los fans del último álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el viernes 7 de agosto a través de Warner Records. La versión original alcanzó recientemente el número 1 en la lista Billboard U.S. Dance Airplay.

Madonna y Minogue se mostraron reservadas sobre una posible colaboración durante su aparición en el programa The Graham Norton Show de la BBC en junio y no dieron detalles al respecto.

Primera actuación juntas

Las artistas ya había compartido escenario por primera vez durante la parada del Celebration Tour de Madonna en el Kia Forum de Los Ángeles en marzo de 2024. En aquella ocasión, interpretaron una versión de I Will Survive de Gloria Gaynor, así como una interpretación a capella de Can’t Get You Out of My Head de Minogue.

En una entrevista con People en diciembre de 2025, Minogue reflexionó sobre la actuación. "Fue una noche y un momento increíbles. Mucha gente llevaba mucho tiempo esperando, probablemente incluyéndonos a nosotros, pero creo que fue simplemente perfecto", dijo.

En aquel momento, Minogue afirmó que "obviamente" colaboraría con Madonna en el futuro, pero aclaró que no tenían planes de hacerlo. "Pero si sucediera, sería genial", añadió.

Temas
Te puede interesar

Incendios forestales en sur de Francia amenazan el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt

Festival de Sarajevo homenajea a los actores Diego Luna y Woody Harrelson

Traductora de "La Odisea" deja una demoledora crítica del filme de Nolan

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos
MUY REZAGADA

Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio