Lamentan fallecimiento de 'youtuber' Jacky Oh en Miami

"La impactante muerte de Jacky Oh no solo está afectando a los fanáticos de Wild 'N Out, sino que también está impactando a jugadores de la NFL como Odell Beckham y Keenan Allen... quienes están de luto por su fallecimiento. Como informamos, Jacky Oh (nombre real Jacklyn Smith ) murió el miércoles en Miami, pero los detalles sobre su muerte aún no están claros. Una publicación en las redes sociales eliminada desde entonces afirmaba que se estaba sometiendo a una cirugía de cambio de imagen", reseñó TMZ .

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un talentoso miembro de la familia Wild N' Out cuyo impacto será atesorado y echado de menos para siempre. Jacky Oh fue una amiga cariñosa y querida colega del elenco Wild N' Out durante cinco temporadas. Lo más importante, fue una tremenda madre para tres hermosos hijos. BET Media Group expresa sinceras condolencias a la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que querían y cuidaron a Jacky Oh durante este momento difícil", publicó este viernes en Instagram Wild 'N Out.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wild 'N Out (@mtvwildnout)

La youtuber fue estrella del show Wild 'N Out, además era pareja del actor y músico DC Young Fly, con quien tuvo tres hijos: Nova, Nala y Prince, de apenas 10 meses.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JACKYOH (@msjackyoh)

De acuerdo con TMZ, el deportista Beckham, quien recientemente firmó con los Ravens, rindió homenaje a la exestrella de Wild 'N Out en su historia de Instagram al compartir la declaración de su familia y una foto de ella y sus hijos.

"Descansa tranquilo, ángel", escribió OBJ en la publicación del jueves.

FUENTE: REDACCIÓN