Lanzan edición especial del disco "Mind Games" de John Lennon

En esta imagen proporcionada por Capstone/UMG, del disco "Mind Games (The Ultimate Collection)" de John Lennon.

LOS ÁNGELES.- El nuevo remezclado y expandido Mind Games: The Ultimate Collection es para aquellos fanáticos de John Lennon que realmente aman su inconsistente disco de 1973.

El problema es que muchos fans de Lennon clasificarían el Mind Games original en cuarto o quinto lugar entre sus discos más queridos. No es que el cuarto mejor álbum de John Lennon sea malo ni nada por el estilo, es sólo que Mind Games debe tener un lugar especial en tu corazón para que valga la pena la nueva Ultimate Collection, que está disponible en ediciones de dos o seis discos.

La mayoría de los fans de Lennon estarán más que satisfechos con la versión de dos discos que ofrece el álbum original remasterizado más un disco de tomas descartadas.

Y para aquellos pocos que prefieren Mind Games en lugar de, digamos, Imagine o Plastic Ono Band como su álbum favorito de Lennon, está la Edición Super Deluxe que estaba limitada a solo 1.100 copias por 1.350 dólares. Incluye extras como un EP grabado con holograma y monedas del I-Ching hechas a medida.

¿Estás pensando en comprar ese? Demasiado tarde, hace tiempo que se agotó.

Pero para el resto de los mortales, están las colecciones más económicas de seis o dos discos. La versión de seis discos tiene toda la música incluida en la versión de dos discos, con CDs adicionales que ofrecen a los oyentes múltiples formas de experimentar Mind Games, incluido un documental de audio y un libro extenso que profundiza en las canciones y lo que estaba sucediendo en la vida de Lennon y en el mundo en ese momento.

Está la grabación original remezclada desde cero por el hijo de Lennon, Sean Ono Lennon, llamada The Ultimate Mixes. The Elemental Mixes presenta las canciones despojadas de mejoras de postproducción, pero con la voz de Lennon en primer plano.

El mejor disco del grupo es Raw Studio Mixes que ofrece Mind Games tal y como fue grabado en el estudio antes de las sobregrabaciones y otros efectos de postproducción. Este, más que cualquiera de los otros, realmente pone al oyente en el piso del estudio con Lennon y los otros músicos.

El disco tres, titulado The Elements Mixes, que no debe confundirse con The Elemental Mixes, va en la dirección opuesta y elimina la voz de Lennon por completo. Es una jugada audaz, por decirlo amablemente, que probablemente se convertirá en la menos reproducida de esta colección para la mayoría.

The Evolution Documentary ofrece justo lo que promete: mini-documentales de audio que muestran cómo evolucionó cada canción. Eso es genial, especialmente para aquellos a los que les gusta escuchar cómo cambiaron las canciones durante la grabación sin escuchar cada una de las tomas. Las bromas en el estudio de Lennon y Yoko Ono son un plus divertido.

Para completar el conjunto, en el disco seis, o el disco dos de la versión reducida, están, por supuesto, las tomas descartadas. Vaya.

Todo esto puede hacer que el fan más casual levante las manos y grite la letra de Lennon: "¡Dame algo de verdad!".

Es poco probable que alguien que escuche las más de cinco horas de The Ultimate Collection grite: "¡Dame más 'Juegos Mentales'!"

FUENTE: AP