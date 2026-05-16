Las Burke: alegría, pasión y fuerza interpretativa

MIAMI.- Para Malena y Lena Burke el escenario de Cuba Nostalgia tiene un significado muy especial, ya sea que actúen juntas o por separado, como lo harán en la edición 2026, a celebrarse el 16 y 17 de mayo.

“Presentarme en Cuba Nostalgia siempre tiene un significado muy profundo. Es reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra gente, con esa memoria emocional que llevamos los cubanos dondequiera que estemos. Es mucho más que un concierto; es una celebración de identidad, de cultura y amor por Cuba”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Malena Burke, quien actúa el domingo 17, a la 1 pm.

“Nos toca el corazón porque celebra las tradiciones nuestras y de todos los latinos en Miami. Este año estaré ahí nuevamente representando a nuestras raíces. Mi concierto es el sábado 16 a las 4:30 pm. Es algo muy bonito porque la familia cubana Burke estará presente ambos días en el escenario Tropicana, donde mi madre, Malena, fue estrella por muchos años en ese Cabaré en Cuba. Así que aquí revivimos esos momentos con el público maravilloso que nos sigue en nuestra Ciudad del Sol, Miami”, añadió Lena.

Ambas reconocieron que esta edición de Cuba Nostalgia llega con una energía distinta.

“La esperanza de una Cuba en libertad se hace más grande en estos momentos. Es un sueño que llevamos esperando mucho tiempo y sentimos que estamos a punto de que se cumpla ese sueño si Dios quiere”, indicó Lena.

“Cada año los cubanos vivimos este evento con esperanza renovada. Hay una sensibilidad especial en el ambiente, una necesidad de unión y de sentirnos cerca, aun en la distancia. Cuba Nostalgia se convierte en un espacio donde la música nos abraza y nos recuerda que seguimos conectados con nuestra tierra y con nuestros sueños para el futuro de Cuba”, expuso Malena.

Por su parte, la pianista ganadora del Latin Grammy se prepara para estrenar una canción en Cuba Nostalgia, una ocasión en la que la añoranza domina el repertorio.

“Estoy feliz porque voy a estrenar en el escenario Tropicana mi nuevo tema que está sonando en las radios internacionalmente y aquí en Estados Unidos también, A Celia, dedicado a la Guarachera de Cuba, Celia Cruz en su centenario. Aparte de interpretar temas de mi autoría, incluiré clásicos de la música cubana y mis homenajes a La Lupe, que grabé en la película La Mala, en España y Puerto Rico. Además, mi homenaje a doña Celia Cruz, que grabé con el grupo venezolano Free Cover Venezuela”, adelantó Lena.

“Hago un paseo por mi carrera discográfica entre canciones de mi autoría que he grabado, algunos clásicos cubanos, un homenaje también a mi abuela, Elena Burke, que siempre está cuando canto”, agregó.

Una canción con la que Lena identificaría la próxima edición de Cuba Nostalgia sería Cuando salí de Cuba, que popularizara Celia Cruz.

Sobre su actuación, Malena anticipó:

“Siempre tratamos de hacer algo especial para Cuba Nostalgia. Estamos preparando un repertorio muy emotivo, con canciones que forman parte de la memoria musical de los cubanos, y también algunas sorpresas que sabemos que el público va a disfrutar muchísimo. La nostalgia está presente en cada interpretación, pero también la alegría, la pasión y la fuerza de nuestra cultura. La música cubana tiene esa capacidad de hacernos viajar emocionalmente, y en eventos como este esa conexión se vuelve aún más intensa”.

“Pensamos mucho en el público y en lo que representa Cuba Nostalgia. Elegimos canciones que despierten recuerdos, que hagan cantar a la gente y que tengan un valor emocional especial para nuestra comunidad”, añadió Malena.

Las Burke se proponen transmitir alegría, buena vibra y, sobre todo, esperanza.

“Felicidad, amor, paz, y muchas ganas de reír y bailar con mi música para darle al cuerpo lo que nos pide. Yo trato de darle a mi público la alegría de vivir a través de la buena música”, expresó Lena.

“Queremos transmitir amor, esperanza, alegría y también orgullo de ser cubanos. Que las personas salgan del concierto con el corazón lleno, recordando momentos importantes de sus vidas y sintiendo que, aunque estén lejos de Cuba, su esencia sigue viva. Compartir escenario entre artistas cubanas tiene algo muy hermoso, porque existe complicidad, respeto y una historia común. Nos entendemos desde la emoción y desde nuestras vivencias como mujeres y como cubanas. Eso el público lo siente inmediatamente”, aseguró Malena.

Para ambas, cada encuentro con el público es una constatación de cariño, respeto y aprendizaje.

“Cada concierto me da lecciones de vida y de cómo enriquecer mi repertorio cada vez más. Uno prueba canciones en distintos países y en todos funcionan de manera diferente. El público siempre tiene la última palabra. ¡A ellos nos debemos! Mi objetivo en cada show es hacerlos felices, que se lleven el amor y respeto por la música cubana de buena Calidad que nunca muere ni morirá”, manifestó Lena.

“Cada presentación nos recuerda el poder tan grande que tiene la música para unir, sanar y emocionar. Aprendemos del cariño del público y de la importancia de mantener viva nuestra cultura. Esperamos que se lleven una experiencia llena de emociones, recuerdos hermosos y mucha energía positiva. Que por un momento sientan a Cuba muy cerca”, expresó Malena.

Asimismo, las Burke agradecen a quienes han apoyado su carrera y envían un mensaje esperanzador.

“A todos los que siempre me apoyan en cada show, les digo que sigan vibrando con las melodías de las buenas canciones, que se amen los unos a los otros y nos unamos todos cantando a una sola voz en Cuba Nostalgia, con el deseo de poder cantar o hacer este evento pronto en una Cuba Libre celebrando nuestras tradiciones y a toda la familia”, instó Lena.

“A todas las personas que nos apoyan, gracias de corazón por acompañarnos siempre, por mantener viva nuestra música y nuestra cultura. El cariño del público es el motor que nos inspira a seguir cantando y entregándolo todo en cada escenario. Cuba vive en nosotros. Y mientras exista música, existirá también esa conexión eterna con nuestra tierra”, finalizó Malena.